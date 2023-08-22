Низьких цін не видно: як змінюється вартість газу в Європі і хто в цьому винен

Нова загроза страйків на заводах СПГ в Австралії викликала чергові побоювання з приводу безпеки поставок газу в Європу, а також спровокувала подорожчання "блакитного палива".

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У Європі ціни на газ 21 серпня зросли на 9% після відкриття торгів через побоювання зриву поставок, якщо австралійські виробники не відмовляться від страйків. Про це пише Financial Times.

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Вранці в понеділок ціни в нідерландському хабі TTF, який є європейським еталоном для природного газу, зросли до максимуму в 41 євро за МВт-год (понад 470 доларів за тисячу кубометрів).

Ціни на газ у Європі підскочили до 41 євро за МВт-год Фото: ICE

Протягом дня вартість дещо знизилася, але до закриття торгів ціна повернулася до показників 40 євро за МВт-год і 460 доларів за тисячу кубометрів.

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Аналогічна ситуація фіксувалася на початку серпня 2023 року. Причина: інформація про зупинку видобутку на трьох родовищах, що належать австралійській компанії Woodside Energy та американському постачальнику Chevron. Робітники компаній планували влаштувати страйк через маленькі зарплати і планували вимагати поліпшити гарантії зайнятості.

Тим часом європейські газосховища майже заповнені задовго до початку зимового опалювального сезону. Так, за даними Зведеної інвентаризації сховищ газу (AGSI), сховища в Іспанії заповнені на 100%, у Португалії — на 95,75%, у Швеції — на 95,2%, у Нідерландах — на 93,6%, у Німеччині — на 92%. Велика Британія заповнила свої сховища на 98%.

Водночас аналітики, як пише CNN , вважають, що холодніша, ніж очікувалося, зима або глобальні перебої з поставками все ще можуть вплинути на енергетичну безпеку ЄС.

До речі, за даними Міністерства економіки, у червні 2023 року в Україні вперше за дев'ять місяців подорожчала вартість газу. Так, вартість "блакитного палива" в перший місяць літа становила 10 833,33 гривень за 1 тисячу кубометрів без ПДВ — на 0,8% більше, ніж у травні.

Нагадаємо, наприкінці весни 2023 року вартість природного газу в Європі опустилася нижче 25 євро за мегават-годину (приблизно 280 доларів за тисячу кубометрів) — до найнижчого рівня за останні два роки.