Допомогти Європі: як Україна рятує ЄС від "газової голки" Росії

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, використання українських ПСГ допомагає забезпечувати енергетичну безпеку всього європейського континенту.

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Україна отримала від європейських трейдерів майже 600 мільйонів кубометрів газу і вже закачала їх у свої підземні газосховища. Про це в ефірі Bloomberg заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він зазначив, що Україна розпоряджається найбільшими газовими сховищами на території ЄС, у яких можна зберігати понад 30 мільярдів кубометрів палива.

"Як видно з тенденції останніх місяців, європейські компанії починають зберігання газу в Україні, навіть попри на війну. Це хороший знак для нас і Європи загалом", — сказав він.

Український міністр також додав, що газові сховища ЄС майже заповнені паливом на осінньо-зимовий період, тому використання українських ПСГ "відіграє значну роль для забезпечення енергетичної безпеки європейського континенту в цілому".

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Герман Галущенко підкреслив, що європейські трейдери можуть перекачати в українські газосховища до 15 мільярдів кубометрів газу для зберігання.

Зазначимо, що агентство Reuters на початку серпня 2023 року повідомляло, що країни Євросоюзу планують заповнити свої сховища на 90% до 1 листопада. Тож, як вважають журналісти, Україна, зберігаючи європейський газ на своїй території, заробить валютну виручку, тоді як РФ втрачає мільярди доларів через скорочення поставок свого газу в ЄС.

Водночас у НАК "Нафтогаз України" повідомляли, що своє блакитне паливо іноземні трейдери можуть зберігати в Україні без розмитнення впродовж 3 років і безперешкодно реекспортувати в газосховища в інші країни.

Навіщо це потрібно Україні

У листопаді 2022 року українська влада оголосила про сертифікацію "Укртрансгазу", що дасть змогу компанії стати європейським оператором газосховищ. Завдяки цьому наша країна зможе зберігати у своїх ПСГ стратегічні запаси газу країн ЄС, що збільшить надходження від надання послуг підземного зберігання.

Крім того, в України з'явиться можливість стати стратегічним партнером Європи в газовій сфері, зміцнити власну енергетичну безпеку, поглибити євроінтеграційні процеси та розвинути власний газовий ринок.

Також раніше Фокус розповідав про ситуацію на газовому ринку після початку повномасштабної війни з Росією. Рано чи пізно витрати на закупівлю палива виробники тепла захочуть розділити зі споживачем, щоб уникнути банкрутства.