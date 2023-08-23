Зими можна не боятися: як ООН підтримає Україну під час опалювального сезону

В ООН вважають, що кошти допоможуть пережити зиму близько 1,3 мільйонам людей в Україні, оскільки інфраструктура країни зазнала серйозних пошкоджень через масовані ракетні удари ЗС РФ.

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Організація Об'єднаних Націй оголосила про збір 268 мільйонів доларів фінансової підтримки для України під час опалювального сезону. Про це 23 серпня повідомляє "Укрінформ".

За словами представника Генсека ООН Стефана Дюжарріка, ці гроші допоможуть пережити зиму близько 1,3 мільйонам людей в Україні, оскільки інфраструктура країни зазнала серйозних пошкоджень через російських окупантів.

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"Розрахунки щодо потреб у допомозі ґрунтуються на досвіді минулої зими, коли гуманітарні організації надали подібні послуги 2,2 мільйонам осіб і доставили понад 4 тисячі генераторів в умовах гострої енергетичної кризи", — пояснив він.

Дюжаррік також додав, що цієї зими в пріоритеті для ООН — допомога в аварійних ремонтах будинків на прифронтових територіях в Україні.

"Пріоритетними також вважаються ремонтні роботи в центрах для переміщених осіб і фінансова допомога переселенцям, щоб вони могли оплачувати оренду житла або комунальні послуги". Гуманітарні організації допомагатимуть із ремонтом муніципальних систем опалення", — розповів представник Генсека.

Як Україна готується до зими

Одним із пріоритетних напрямків для успішного проходження зими українська влада обрала енергосистему. Так, у 2023 році в Україні вже відремонтували 14,5 тисячі кілометрів повітряних ліній, кілька підстанцій та електрообладнання, а також посилили захист енергетичних об'єктів.

Щодо підготовки до зими теплоенергетики, то, як розповів наприкінці липня глава уряду Денис Шмигаль, ремонти ТЕЦ, котелень, теплових електростанцій відбуваються в плановому режимі. В українських газосховищах уже є 11,7 млрд куб. м газу, що покриває майже 80% потреби споживачів.

Зазначимо, що 13 серпня прем'єр України Денис Шмигаль розповів, що Російська Федерація, найімовірніше, продовжить атакувати енергетичну систему України, тож наразі вирішується питання, як захистити її від ворожих обстрілів.