Страховики підвищили тарифи для танкерів із російською нафтою в Чорному морі, — Reuters

За даними видання, воєнні дії в акваторіях російських і українських чорноморських портів активізувалися після одностороннього виходу Росії з "Чорноморської зернової ініціативи" в середині липня.

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Фрахтувальникам суден, що оперують у портах Чорного моря Росії, було оголошено про підвищення додаткових платежів, які відомі як премії за роботу в районі військових конфліктів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотирьох трейдерів.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну страхові компанії вирішили включити додаткову премію за ризик роботи в районі військового конфлікту в загальну вартість страхування танкерів, що оперують у портах Чорного моря Росії. Однак фактичні воєнні дії в акваторіях чорноморських портів обох країн стали активнішими після одностороннього виходу Росії з "Чорноморської ініціативи" в середині липня.

Нещодавно Росія заявила про кілька атак, що сталися в її чорноморських портах. Відповідно до інформації від трейдерів, ці атаки не вплинули на процес завантаження нафти з російських чорноморських портів. Проте, рівень ризику збільшується.

Внаслідок цієї ситуації, премія за ризик роботи в зоні військового конфлікту була підвищена з приблизно 1% вартості вантажу до приблизно 1,20-1,25%. Це збільшення означає, що кожен рейс коштуватиме на $200 тисяч за один танкер типу Suezmax (здатний перевозити від 120 до 200 тисяч тонн вантажу) дорожче, якщо російську нафту постачають до Індії. Унаслідок збільшення цієї премії її загальна сума становитиме майже $1 мільйон.

Трейдери додали, що підвищення стосується здебільшого вантажів, що перевозять російську нафту і нафтопродукти, тоді як премія за вантажі казахстанського походження, які також експортують через російські порти, залишається на рівні близько 1%.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, 4 серпня Служба безпеки і Збройні сили провели спільну операцію в бухті Новоросійська, внаслідок якої морський дрон пошкодив російський десантний корабель "Оленегорский горняк". Джерело повідомило журналістам, що надводний дрон був начинений 450 кілограмами тротилу. У Міноборони РФ заявили про успішне відбиття атаки, хоча в соцмережах підтверджували затоплення одного з відсіків БДК.

4 серпня було оприлюднено супутниковий знімок, на якому можна побачити пляму у воді від можливого витоку нафти з пошкодженого корабля.