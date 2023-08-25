Українським учителям підвищать зарплати: у Міносвіти розкрили подробиці

Як пояснив міністр освіти Оксен Лісовий, нова система оплати праці буде зрозумілою, прозорою і найголовніше дасть змогу підвищити зарплати українським вчителям.

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У Міністерстві освіти і науки хочуть запустити оновлений формат оплати праці для педагогів на 2024/2025 роки. Про це під час щорічної конференції "Серпнева" 25 серпня сказав глава відомства Оксен Лісовий.

За його словами, у пілотному проєкті братиме участь майже 500 українських шкіл.

"Ми хочемо, щоб базова частина оплати праці була близько 80%, а приблизно 20% — надбавки. І ще надбавки у вигляді регіональних доплат і премій від директора школи. Тобто ми робимо систему оплати праці зрозумілою, прозорою, прогнозованою, і найголовніше — ми прагнемо підвищити заробітну плату", — сказав він.

Міністр зазначив, що через війну підвищити зарплату вчителям дуже складно. Але можна змінити систему і підходи для поступової підготовки до впровадження нового підходу і нових принципів.

За інформацією Міністерства освіти, середня зарплата молодого педагога складається з:

посадового окладу — 5 699 грн (з грудня 2021 по грудень 2023 року);

надбавки за вислугу років — 627 грн (10% для молодих вчителів);

надбавки за престижність праці — 1 254 грн;

винагороди за сумлінну працю — 522 грн;

допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки — 522 грн;

інших надбавок, наприклад: за класне керівництво, перевірку зошитів тощо — 1379 грн.

Середня зарплата молодого вчителя без стажу роботи становить 10 574 грн.

Водночас розмір посадового окладу вчителя вищої категорії в Україні становить 7 001 грн. Середня зарплата разом із доплатами та надбавками з грудня 2021 року по грудень 2023 року у педагога вищої категорії була на рівні 13 759 грн.

Раніше 25 серпня стало відомо, що українцям доплачуватимуть за роботу на державні організації та установи, які не зупинили свою діяльність на небезпечних територіях, де тривають активні або є ймовірність початку бойових дій.

Так, на час воєнного стану надбавки будуть такими:

100% від посадового окладу отримуватимуть працівники держустанов, установ та організацій на територіях, де тривають активні бойові дії, 50% від окладу виплатять тим, хто працює на територіях, де ймовірні бойові дії;

100% від окладу доплатять працівникам постачальників соцпослуг комунальної сфери на територіях, де тривають бойові дії, які занесено до переліку територій, для яких не визначено дату завершення бойових дій.

Також нагадаємо, що українські роботодавці можуть розраховувати на компенсацію витрат за створення робочих місць для осіб з інвалідністю I і II груп. Розмір компенсації становитиме від 67 тис. грн до 100,5 тис. грн .