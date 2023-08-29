"Армія відновлення": безробітні українці можуть отримувати по 6700 гривень на місяць

За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, проєкт спрямований на підтримку людей, які тимчасово опинились без роботи. Ініціатива працює вже у 19 регіонах.

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Безробітні в Україні можуть отримати по 6700 гривень на місяць. Для цього потрібно взяти участь у проєкті "Армія відновлення" для виконання суспільно корисних робіт. Майже 48 тисяч безробітних в рамках цього проєкту заробили вже 305 млн грн, повідомляє Урядовий портал.

За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, проєкт "Армія відновлення" працює вже у 19 регіонах.

"Цей проєкт спрямований на підтримку людей, які тимчасово опинились без роботи. Вони можуть долучитись до виконання суспільно корисних робіт та отримати оплату за них від держави у розмірі щонайменше 6700 грн", — зазначила Бережна.

За інформацією заступниці міністра, у Харківській області залучено 9 180 осіб; у Полтавській — 7 037 осіб; у Донецькій — 5 734 особи; у Чернігівській — 5 152 людини; у Київській — 5 140.

На період виконання робіт з людьми укладають трудовий договір, види робіт залежать від потреб конкретного регіону.

Найчастіше безробітних залучають до:

розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги;

надання громадянам соціальних послуг в місцях зосередження переселенців;

плетіння маскувальних сіток;

консервування продукції для потреб ЗСУ;

пошиття одягу та ремонту військової амуніції;

допомоги з догляду за пораненими військовослужбовцями в медичних закладах;

розбору завалів;

відновлення житлових будинків та приміщень;

розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, які пошкоджені в результаті бойових дій;

облаштування та укріплення блокпостів;

облаштування підвальних приміщень під укриття;

будівництва захисних споруд цивільного захисту;

укріплення дамб;

робіт із заготівлі дров для потреб військових та населення.

Нагадаємо, 25 липня Фокус писав про те, як в Україні знижується безробіття під час війни та спаду економіки. У червні рівень офіційного безробіття в Україні продовжує знижуватися й оновив черговий історичний мінімум.

Зазначимо, що за інформацією Програми розвитку ООН від середини березня 2023 року, дев'ять із 10 українців можуть зіткнутися з бідністю та крайньою економічною вразливістю, якщо війна триватиме весь 2023 рік.