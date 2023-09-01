Доларів не буде? НБУ продав із резервів рекордний обсяг валюти

Попит на валюту в Україні за підсумками серпня збільшився вперше з лютого, при цьому компенсувати витрати Нацбанку вдається за рахунок міжнародної допомоги.

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Національний банк України (НБУ) у серпні 2023 року на міжбанківському валютному ринку продав 2,364 мільярда доларів. Попит на валюту найвищий із лютого поточного року, свідчать дані регулятора.

При цьому в період з березня по липень Нацбанк продавав не більше двох мільярдів доларів.

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Щоб підтримувати баланс на ринку Нацбанк від початку року продав 16,575 мільярда доларів. Компенсувати витрати вдається за рахунок міжнародної допомоги.

У серпні 2023 року на міжбанківському валютному ринку НБУ продав 2,364 Фото: НБУ

Зазначимо, з липня 2023 року в Україні триває запроваджувана НБУ Стратегія пом'якшення валютних обмежень. Так, 19 серпня змінилися правила торгівлі валютою. Також регулятор хоче поліпшити інформування людей у місцях торгівлі іноземною валютою. У Нацбанку впевнені, що в разі виникнення спірних ситуацій зазначені зміни сприятимуть кращому інформуванню клієнтів про контакти для звернень і повідомлень щодо порушень під час обміну валют.

А з 29 серпня Нацбанк змінив такі правила:

скасовується вимога надати підтвердження або зобов'язання, якщо громадянину потрібно безготівково купити валюту. Однак зберігаються ліміти: протягом місяця можна обміняти не більше 50 тис. грн в одному банку;

громадянам дозволено безготівково купувати валюти на 200 тис. грн (раніше — на 100 тис. грн), щоб потім покласти на депозит від трьох місяців.

Нововведення, як підкреслили в прес-службі НБУ, допоможуть мінімізувати множинність обмінних курсів. У результаті громадяни переорієнтуються з купівлі валюти за готівку на купівлю за безнал.