Доларів не буде? НБУ продав із резервів рекордний обсяг валюти
Попит на валюту в Україні за підсумками серпня збільшився вперше з лютого, при цьому компенсувати витрати Нацбанку вдається за рахунок міжнародної допомоги.
Національний банк України (НБУ) у серпні 2023 року на міжбанківському валютному ринку продав 2,364 мільярда доларів. Попит на валюту найвищий із лютого поточного року, свідчать дані регулятора.
При цьому в період з березня по липень Нацбанк продавав не більше двох мільярдів доларів.Важливо
Щоб підтримувати баланс на ринку Нацбанк від початку року продав 16,575 мільярда доларів. Компенсувати витрати вдається за рахунок міжнародної допомоги.
Зазначимо, з липня 2023 року в Україні триває запроваджувана НБУ Стратегія пом'якшення валютних обмежень. Так, 19 серпня змінилися правила торгівлі валютою. Також регулятор хоче поліпшити інформування людей у місцях торгівлі іноземною валютою. У Нацбанку впевнені, що в разі виникнення спірних ситуацій зазначені зміни сприятимуть кращому інформуванню клієнтів про контакти для звернень і повідомлень щодо порушень під час обміну валют.
А з 29 серпня Нацбанк змінив такі правила:
- скасовується вимога надати підтвердження або зобов'язання, якщо громадянину потрібно безготівково купити валюту. Однак зберігаються ліміти: протягом місяця можна обміняти не більше 50 тис. грн в одному банку;
- громадянам дозволено безготівково купувати валюти на 200 тис. грн (раніше — на 100 тис. грн), щоб потім покласти на депозит від трьох місяців.
Нововведення, як підкреслили в прес-службі НБУ, допоможуть мінімізувати множинність обмінних курсів. У результаті громадяни переорієнтуються з купівлі валюти за готівку на купівлю за безнал.