Оновлено порядок здійснення окремих операцій в іноземній валюті, — НБУ

За інформацією НБУ, зазначені зміни сприятимуть кращому інформуванню клієнтів про контакти для звернень у разі виникнення конфліктних ситуацій.

Related video

Національний банк України з 19 серпня вніс зміни до порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, повідомляє пресслужба НБУ.

По-перше, розширено перелік інформації, яка має бути розміщена в доступному для огляду клієнтами місці:

інформація про юридичну особу — банк або небанківську установу, із зазначенням місцеперебування, номера телефону або номера телефону "гарячої лінії", адреси електронної пошти, посилання на інтернет-сторінку для подання звернень клієнтів до банку, небанківської установи;

контактна інформація НБУ із зазначенням місцеперебування, номера телефону універсальної "гарячої лінії", адреси електронної пошти, посилання на сторінку звернень до НБУ.

У Нацбанку вважають, що у разі виникнення спірних ситуацій зазначені зміни сприятимуть кращому інформуванню клієнтів про контакти для звернень та для повідомлень про порушення під час здійснення валютно-обмінних операцій.

По-друге, фізичним особам-нерезидентам надано можливість отримувати на поточні рахунки в гривнях кошти, сплата яких передбачена умовами цивільно-правових договорів. Це пов'язано з відповідними змінами в законодавстві України.

Як потрібно діяти у разі правопорушень при обміні валюти

Алгоритм дій громадян у випадку виникнення порушень під час здійснення валютно-обмінних операцій:

потрібно звернутися зі скаргою до керівництва банку чи небанківської фінансової установи, яка порушує правила обміну валют, щоб вони були в курсі порушень їх підлеглих;

у разі, якщо реакції з боку керівництва банку чи небанківської фінансової установи немає, слід звернутися до Національного банку.

Нагадаємо, 17 серпня повідомлялося, що банки змінюють умови за депозитами. Банки почали активно переглядати свої депозитні умови після того, як НБУ знизив розмір ключової ставки.

Також додамо, що в липні в Україні в червні показник інфляції вперше з початку повномасштабного вторгнення знизився до найнижчого рівня — 12,8% порівняно з червнем 2022 року.