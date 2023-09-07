Зеленський пригрозив країнам ЄС арбітражем, якщо залишаться зернові обмеження

За словами глави держави, Київ не зацікавлений у тому, щоб іти на крайні заходи, але іншого виходу не буде, якщо деякі країни ЄС не скасують свої санкції. При цьому більша частина Євросоюзу залишається на боці України і закликає зняти зернові обмеження.

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Україна категорично проти того, щоб обмеження на експорт зерна було продовжено. В іншому разі Київ буде змушений звернутися до міжнародного арбітражу. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників саміту Тримор'я в Румунії 6 вересня.

За його словами, всі обмеження з боку західних союзників лише нарощують руйнування, яких регулярно завдають російські окупанти.

"Солідарність — ось що посилює Європу. Але коли політика в Європі йде врозріз та ігнорує спільні зобов'язання і спільні цінності... Коли це відбувається в розпал жорстокої агресії проти всього європейського, програють усі. Усі! І тільки час відділяє нас від моменту, коли наслідки такої втрати відкриються. Україна категорично проти будь-яких подальших обмежень на експорт нашого зерна", — каже Володимир Зеленський.

Київ не буде спокійно сприймати порушення обіцянок, які були раніше надані партнерами. Ринок торгівлі має бути вільним, а всі обмеження зняті.

Якщо це буде необхідно, то Україна зробить ефективні кроки, які можуть багатьом не сподобається.

"Якщо треба буде боротися за Україну та основи нашої спільної Європи в арбітражах, будемо боротися і в арбітражах, хоча й не хочемо цього", — продовжив президент.

Обмеження на українське зерно: реакція ЄС

22 країни ЄС із 27-ми виступають проти закликів Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії та Словаччини щодо продовження обмежень на імпорт зерна з України, які закінчуються 15 вересня. Про це в коментарі виданню Politico розповіли анонімні європейські дипломати.

Під час однієї з останніх зустрічей європейські держави чітко висловили свою позицію з цього приводу. Зокрема, Німеччина та Франція стали одними з тих країн, які критикували найбільше продовження.

Один із чиновників також вважає, що рішення про продовження імпортних обмежень є політичним, адже в середині жовтня в Польщі відбудуться вибори.

Один із польських чиновників визнав, що це частково правда.

"Причиною введення обмежувальних заходів на рівні ЄС стало те, що фермери почали блокувати дороги та термінали. І нам потрібно не допустити, щоб цією ситуацією скористалися зневірені фермери, або радикальні лідери фермерських об'єднань", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 серпня повідомлялося, що вивезення зерна зіпсувало дружбу Польщі та України. За даними журналістів, це посіяло розбрат між двома союзниками. Варшава заявляє про далеко не найкращі відносини з Києвом і вимагає цінувати допомогу, надану під час великої війни з Росією.