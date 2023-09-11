"Турбує зміцнення гривні": у Мінфіні назвали ймовірний курс на 2024 рік

За прогнозами Міністерства фінансів, курс гривні до долара перевищить позначку в 41 гривню у 2024 році.

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Представники бізнесу та Міністерство фінансів прогнозують ослаблення курсу валюти у 2024 році. Про це йшлося на заході, організованому Європейською бізнес асоціацією "EBA Global Outlook: Нова економіка України", передає видання "Економічна правда".

Згідно з даними прогнозами, очікується, що курс гривні до долара перевищить позначку в 41 гривню у 2024 році.

"Нас турбує зміцнення гривні. У нас немає жодних фундаментальних факторів для цього. Це мінус, про який ми комунікуємо з НБУ і МВФ. Це мінус для експортерів. На наступний рік передбачаємо курс 41,4 грн/$1", — сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Марченко уточнив, що йдеться про прогноз Мінекономіки та інших уповноважених структур, на які Мінфін орієнтується.

Це приблизно відповідає очікуванням бізнесу. Як зазначають у Європейській бізнес асоціації, курс гривні наступного року сягне 41 грн за долар.

Як зазначають у Європейській бізнес асоціації курс гривні, що реальна зарплата в Україні повернулася на рівень до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас багато українців усе ще залишаються без роботи через масштабні руйнування виробничої, транспортної, соціальної, житлової та іншої інфраструктури.

Нагадуємо, що в Міністерстві соціальної політики продовжують пенсійну реформу, яка має завершитися 2028 року. Після цього деякі українці зможуть вийти на заслужений відпочинок у будь-якому віці.