"Беспокоит укрепление гривны": в Минфине назвали вероятный курс на 2024 год

По прогнозам Министерства финансов, курс гривны к доллару превысит отметку в 41 гривен в 2024 году.

Related video

Представители бизнеса и Министерство финансов прогнозируют ослабление курса валюты в 2024 году. Об этом шла речь на мероприятии, организованном Европейской бизнес ассоциацией "EBA Global Outlook: Новая экономика Украины", передает издание "Экономическая правда".

Согласно данным прогнозам, ожидается, что курс гривны к доллару превысит отметку в 41 гривен в 2024 году.

"Нас беспокоит укрепление гривны. У нас нет никаких фундаментальных факторов для этого. Это минус, о котором мы коммуницируем с НБУ и МВФ. Это минус для экспортеров. На следующий год предусматриваем курс 41,4 грн/$1", — сказал министр финансов Сергей Марченко.

Марченко уточнил, что речь идет о прогнозе Минэкономики и других уполномоченных структур, на которые Минфин ориентируется.

Это примерно соответствует ожиданиям бизнеса. Как отмечают в Европейской бизнес ассоциации курс гривны в следующем году достигнет 41 грн за доллар.

Как отмечают в Европейской бизнес ассоциации курс гривны, что реальная зарплата в Украине вернулась на уровень до начала полномасштабного вторжения России в Украину. При этом многие украинцы все еще остаются без работы, из-за масштабных разрушений производственной, транспортной, социальной, жилой и другой инфраструктуры.

Напоминаем, что в Министерстве социальной политики продолжают пенсионную реформу, которая должна будет закончиться в 2028 году. После этого некоторые украинцы смогут выйти на заслуженный отдых в любом возрасте.