Коньяк, військовий квиток і ковбаса: оновлено список предметів, які не можна надсилати поштою

Подібний список в Україні й раніше існував, але уряду потрібно було ухвалити новий, оскільки в травні 2023 року в Україні почав діяти новий закон "Про поштовий зв'язок".

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Українцям обмежили список речей, які можна буде надсилати поштою. Нові обмеження стосуються їжі, грошей і деяких документів. Про це йдеться в постанові уряду № 958.

Так, відправляти по Україні тепер заборонено:

вогнепальна зброя всіх видів, холодна зброя, набої, кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії, бойові припаси та речовини;

наркотики;

токсичні та радіоактивні речовини: ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;

тварин і отруйні рослини;

національну та іноземну валюту;

їжу, термін придатності якої не перевищує 10 днів;

алкоголь із вмістом спирту понад 8,5 %, тютюнові вироби та рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку встановленого зразка;

технічні засоби негласного отримання інформації;

біологічні агенти: мікроорганізми, віруси, біологічні токсини.

У міжнародних посилках заборонено відправляти:

дозволи на право носіння зброї,

трудові книжки,

військові квитки,

документи, що засвідчують особу.

Рішення Кабміну стосується всіх поштових операторів країни.

"У разі, якщо в поштових відправленнях буде виявлено предмети і речовини, заборонені для пересилання, оператор поштового зв'язку повертає їх відправнику або вживає заходів для їхнього вилучення", — ідеться в постанові.

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Тим часом співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк заявив, що цією постановою уряд укотре довів, що єдине, що створює чиновник — це заборони, які його особисто не стосуються.

"Але вони стосуються інших людей і заважають їм створювати продукти, розвивати економіку і добровільно взаємодіяти між собою", — написав бізнесмен на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Зазначимо, що подібний список в Україні й раніше існував, але, ще у квітні 2023 року в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, пояснили, що уряд має його оновити, оскільки в травні в Україні набув чинності новий закон "Про поштовий зв'язок".

Нагадаємо, 1 липня "Укрпошта" ввела нові тарифи на доставку товарів. Так, прискорена доставка за тарифами "Укрпошта Експрес" подорожчала на 10 грн за відправлення в межах однієї області та на 8 грн за відправлення в межах країни . Вартість доставки "Укрпошта Стандарт" у середньому збільшиться на 10 грн у межах однієї області та на 7 грн у межах країни.