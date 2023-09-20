Більше боргів: скільки позичатиме Україна наступного року, відповідно до проєкту держбюджету

У наступному році уряд планує залучити 2,2 трлн грн для фінансування держбюджету-2024. Зокрема, 421,6 млрд грн на внутрішньому та 1,77 трлн грн на зовнішньому ринках. На погашення зовнішніх боргів наступного року держава витратить 184,9 млрд грн. Опитані Фокусом експерти вважають, що у 2024-му можливі ризики з отриманням фінансів від міжнародних донорів.

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Згідно з проєктом держбюджету-2024, який нещодавно уряд вніс у Раду, у наступному році Україна планує залучити 1,774 трлн грн або 40 млрд доларів зовнішнього фінансування. Якщо всі вони будуть отримані у вигляді позик, то загальний державний борг України сягне майже 180 млрд доларів. Про це пише Фокус у новій статті "Закупівля дронів та підтримка ветеранів: з яким держбюджетом відбиватимемо агресію РФ у 2024".

"План із залучення $43 млрд (дефіцит бюджету + погашення валютних боргів) зовнішнього фінансування видається достатньо амбітним, але, якщо джерела фінансування будуть підтверджені, це буде значним позитивним фактором для української економіки", — зауважив голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

Старт виборчої кампанії у США може вплинути на затримку виділення грантів та позик для України Фото: Колаж: Фокус

Серед ризиків затримки платежів на користь України — початок виборчого процесу в США, продовжує експерт. За його словами, це може дещо відтермінувати затвердження позик чи грантів.

Ставка на зовнішнього інвестора: чому уряд не хоче випускати ОВДП

Проєкт бюджету передбачає дефіцит на рівні 1.6 трлн грн, або $39 млрд із урахуванням урядового прогнозного середньорічного курсу. Цю "дірку" уряд збирається закривати виключно закордонним фінансуванням.

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"Дефіцит бюджету має бути практично повністю покритий зовнішнім фінансуванням. Уряд планує 100% рівень рефінансування внутрішніх боргів, тобто фінансування дефіциту бюджету з внутрішнього ринку не планується", — зауважив Ваврищук.

Таким чином, обсяг урядових запозичень на внутрішньому ринку, згідно з проєктом держбюджету-2024, дорівнює плановому погашенню за рік — 420 млрд грн. Ймовірно, це пояснюється очікуваннями високої вартості внутрішнього боргу (19,0%), припускають у Центрі аналізу публічних фінансів і публічного управління Київської школи економіки. Адже цього року відбулася активізація внутрішнього ринку завдяки підвищенню ставок.

Обсяг урядових запозичень на внутрішньому ринку у 2024-му дорівнюватиме обсягу погашень. Це пов'язано з очікуванням високих ставох за внутрішнім боргом.

"За 8 місяців 2023 року уряд на внутрішньому ринку залучив близько 360 млрд грн від розміщення ОВДП, що на 100 млрд грн більше, ніж виплатив за погашеннями. Банки збільшили свій портфель на 73 млрд грн, а фізичні та юридичні особи — на 33 млрд грн разом з початку року", — констатують у KSE.

Якщо Мінфін все ж вирішить залучити фінанси на внутрішньому ринку через випуск урядових облігацій, це рішення буде реалізованим, кажуть фахівці.

Якщо уряд вирішить залучити фінансування на внутрішньому ринку, ОВДП користуватимуться попитом, кажуть експерти Фото: zn.ua

"Фактори, які сприяли активізації залучення інвесторів, будуть присутні і в 2024 році, тому можна розраховувати не тільки на 100% rollover боргу, але навіть і на збільшення портфеля власників ОВДП, якщо Мінфін побачить в цьому потребу", — зазначили в Центрі KSE.

Нагадаємо, у серпні міжнародні резерви знизились до майже 40,4 мільярда доларів, або на 3,2%. Серед основних причин — виплати за обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті у сумі 306,5 мільйона доларів, зокрема, 169,1 мільйона доларів — борг перед Світовим банком.

Також Фокус писав, що для України важливим є стабільне надходження фінансової допомоги від США, які щомісяця нам надають $1,25 млрд у вигляді грантової підтримки. За словами виконавчого директора CASE Ukraine Дмитра Боярчука, це балансує бюджет та тримає валютний ринок.