"Зиму точно пройдемо": Україна готова покрити зимове споживання електроенергії, — Укренерго

За даними голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, інженерний захист усіх ключових енергетичних об'єктів вищого рівня в системі було суттєво посилено з метою забезпечення захисту підстанцій та електростанцій від можливих атак з боку Росії.

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Укренерго підтверджує свою готовність задовольнити потребу в електроенергії на зимовий період уже сьогодні. Можливі труднощі через обстріли з боку Росії, проте "енергосистема не підведе". Про це заявив в ефірі телемарафону голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Ми вже сьогодні були б готові транспортувати зимові обсяги електроенергії, під зимове споживання. Йде дуже активна, інтенсивна ремонтна кампанія і відновлювальна на електростанціях", — повідомив він.

Кудрицький також наголосив, що інженерний захист усіх ключових енергетичних об'єктів вищого рівня в системі було суттєво посилено з метою забезпечення захисту підстанцій та електростанцій від можливих атак з боку Росії.

"Маючи за плечима досвід минулої зими, навряд чи ворог може чимось нас здивувати. Тому, думаю, зиму точно пройдемо. Можуть бути складнощі, пов'язані з обстрілами. Але енергосистема не розвалиться, буде працювати і впораємося", — підкреслив він.

Що стосується можливих перебоїв з електропостачанням, Кудрицький висловив думку, що це залежатиме від характеру, масштабу та успіху обстрілів. Він також підкреслив, що найскладніша ситуація виникне в районах прифронтових зон, де відновлення електропостачання може бути ускладнене через відсутність резервних мереж.

"Ми не знаємо, якими будуть ці параметри, яку тактику застосовуватиме ворог. Але все, що можна було зробити, щоб підготуватися, було зроблено. І ми продовжуємо зараз збільшувати запас міцності в енергосистемі для того, якщо навіть масовані обстріли і будуть, мінімізувати їхні наслідки", — підсумував він.

Нагадаємо, 12 вересня в Міністерстві енергетики України заявили, що ЗМІ поширювали неправдиві дані про запровадження відключень світла за графіками з 1 жовтня. Натомість зазначили, що в Україні є достатня кількість виробленої електростанціями енергії, тоді як у день спостерігається профіцит потужностей.

У липні директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко повідомив, що зима 2023-2024 років може бути складною, адже зруйноване обладнання енергетичної інфраструктури неможливо відновити за рік. У результаті українська енергосистема може бути більш вразливою до блекаутів.