Українці не можуть передати показники лічильника: у "Нафтогазі" розповіли, як вирішити проблему

Користувачі "Нафтогазу" скаржаться, що не можуть передати показання лічильника. У компанії пояснили, де дізнатися особовий рахунок та як уникнути помилок у платіжці.

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Українці висловили незадоволення тим, що після переходу на послуги "Нафтогазу" не можуть передати показники лічильника. Їхні акаунти на 104.ua були заблоковані, а інформація про платежі не збереглася. У компанії розповіли, як вирішити цю проблему.

У "Нафтогазі" зазначили, що дізнатися особовий рахунок можна у чаті GASUA, натиснувши на пункт "№ особового рахунку" (потрібно вказати ЄІС-код) або на сайті gas.ua у розділі "Дізнатися номер рахунку" (потрібно вказати ЄІС-код).

EIC-код – це "персональний газовий номер" об'єкта газопостачання (точки обліку об'єкта газопостачання). EIC-код містить 16 символів (літери та цифри). Наприклад, 56XM19A205987456. Дані про ЕІС-код можна знайти:

в особистому кабінеті оператора ГРМ (облгазу) — розділ про особисті дані;

у договорі з постачання газу, якщо він у вас зберігається у паперовому вигляді (заява-приєднання є невід'ємною частиною договору, вона має містити цей код);

у рахунку за розподіл газу.

Для уникнення помилок у платіжці важливо самостійно вводити покази лічильника від 28-го до 5-го числа щомісяця. Навіть якщо ви не проживаєте в будинку і не використовуєте газ, але не бажаєте відключати його, потрібно щомісяця надавати актуальні покази лічильника, навіть якщо ці покази залишаються незмінними протягом місяця.

"Побутовий споживач, який за умовами договору розподілу природного газу розраховується за лічильником газу, зобов'язаний щомісяця станом на 1-е число місяця знімати фактичні показники лічильника газу та протягом п'яти діб (до 5-го числа включно) надавати їх", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова правління "НАК Нафтогаз-України" Олексій Чернишов повідомив, що у новому опалювальному сезоні українці в усіх містах будуть забезпечені природним газом і, відповідно, теплом у квартирах. За його словами, договори на постачання енергоресурсу вже укладають.