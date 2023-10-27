Ціни зростають, інфляція прискорюється: у РФ знову "заштормило" економіку, — росЗМІ

За даними на 23 жовтня, річна інфляція в Росії збільшилася до 6,6%, тоді як у вересні вона становила 6%.

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Президент Росії Володимир Путін переконує весь світ і росіян у тому, що санкції і повномасштабна війна проти України ніяк не позначаються на економіці країни. Тим часом Банк РФ продовжує посилювати грошову політику, намагаючись зупинити інфляцію, повідомляє 27 жовтня видання The Moscow Times.

Згідно з повідомленням, Центробанк країни вже вчетверте за цей рік підвищує ключову ставку. У такий спосіб показник облікової ставки становитиме 15% річних — це рекордний рівень за останні півтора року.

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Як ідеться в публікації, Центральний Банк Росії до середини літа тримав ключову ставку, за допомогою якої регулював вартість кредитів в економіці та прибутковість вкладень у рублі, на рівні 7,5%.

Але в липні Банк РФ збільшив її показник на 100 базисних пунктів, у серпні відбулося екстрене засідання, внаслідок якого ключову ставку підвищили одразу на 350 пунктів. У вересні відбулося чергове підвищення — на 100 пунктів, і нарешті в жовтні — ще на 200 пунктів.

"Поточний інфляційний тиск значно посилився і складається вище за очікування Банку Росії", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що на настільки різку політику щодо економіки ЦБ наважувався лише двічі впродовж останніх десяти років — у 2014 році, коли сталася незаконна анексія Криму та з'явилися перші санкції щодо РФ, та у 2022-му, коли ЗС РФ розпочали повномасштабне вторгнення в Україну.

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Річна інфляція станом на 23 жовтня піднялася до рівня 6,6%. Водночас, як зазначається, у третьому кварталі ціни змінювалися так швидко, що в перерахунку на рік підвищення відповідає інфляції в 12,1%.

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Інфляційним процесам також допомагають у Кремлі, оскільки "заливають" в економіку бюджетні гроші. Так, у 2024 році уряд планує збільшити видатки бюджету до 35 трильйонів рублів (плюс три трильйони). Тому до грудня інфляція розженеться до 7–7,5%.

Нагадаємо, як писали раніше журналісти агентства Bloomberg, Росія всього за десять днів після введення своєї армії в Україну, стала лідером за швидкістю введення санкційних обмежень. Також днями колумніст П'єр Бріансон розповів агентству Reuters, що переведення економіки на військові рейки загрожує Росії повним крахом.