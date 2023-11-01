Ціни здивують: українцям розповіли, коли і чому подешевшають овочі

Раніше українські фермери імпортували багато овочів, тому вартість продукції залежала від ситуації з обмінним курсом і логістичних ризиків. Але у 2023 році ситуація кардинально змінилася.

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Традиційного подорожчання ранніх овочів наступної весни в Україні може не відбутися. Крім сезонного чинника цьому має посприяти грантова програма для вітчизняних фермерів. Про це сказав в ефірі телемарафону 31 жовтня перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький.

"Цього року гранти активно видавалися, тож теплиці вже збудовані й продовжують будуватися. І навесні вже має надійти перша партія продукції. Звісно, це вплине позитивно і трохи нівелює різкі цінові перепади між сезонною і тепличною продукцією", — сказав він.

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Як зазначив заступник міністра, протягом 2023 року на садівництво і теплиці фермерам виділили 590 мільйонів гривень. Понад 130 заявок надійшло на отримання грантів із садівництва, 30 — із теплиць

За його словами, у попередні роки Україна імпортувала багато тепличних овочів, оскільки їхня вартість залежала від обмінного курсу та логістичних ризиків.

"Тепер продукт не буде так залежати від перетину кордону та валютних ризиків, буде ближчим до споживача. Що має вплинути на зменшення середньозваженої ціни тепличних овочів", — розповів Тарас Висоцький.

Він також додав, що грантові програми держава надавала на вирощування понад десяти культур. Найпопулярнішими культурами в тих, хто отримував гранти на закладку садів були % лохина, яблуня та горіх, на овочах — огірки та томати.

Що подешевшало у 2023 році

Так, наприклад, капуста втратила третину зимового цінника, а цибуля — більше половини. Як свідчать дані Держстату, ще на початку року кілограм цибулі в середньому коштував понад 30 гривень, а тепер — 12,88 гривні. Експертка Світового Банку Оксана Руженкова розповідала Фокусу, що ціни знижувалися на тлі гарного врожаю цибулі та капусти 2023 року.

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"У сезоні 2022 були високі ціни, тому в цей сегмент зайшло багато новачків. Щоправда, вони не встигли досконально освоїти технології вирощування, зокрема, з акцентом на зберіганні. Тому цілком імовірно, що на початку весни ситуація буде не дуже оптимістичною", — зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про серйозне подорожчання картоплі. Усе через виробників, які основну масу вирощеного овоча вони віддають на зберігання, а не на продаж.