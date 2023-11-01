Україна надала аварійну допомогу енергосистемі Польщі, — Міненерго

За даними міністерства, регулярні обстріли впливають на ситуацію з електропостачанням не тільки у прифронтових областях. Росіяни використовують артилерію для того, щоб залишити без світла мешканців прикордоння на Сумщині та Чернігівщині.

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Україна надавала аварійну допомогу, якої потребував оператор системи передачі Польщі. Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Відбулося постачання ресурсу з 11:00 до 14:00. Сумарна величина становить 690 МВт*год.

За минулу добу комерційний імпорт електроенергії становив 69,00 МВт*год. Експорт на території Словаччини та Молдови був на рівні 2 222 МВт*год.

У відомстві наголосили, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, вистачить для забезпечення потреб споживачів. Протягом однієї доби, тобто у короткотерміновий ремонт, вийшло два енергоблоки.

Міненерго прокоментувало ситуацію з електропостачанням й в областях. В Полтавській області уночі ворог завдав удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок пошкоджень лінії електропередачі без електропостачання залишилися три населених пункти, відключено майже 500 побутових споживачів та 10 юридичних.

Регулярні обстріли впливають й на ситуацію з електропостачанням на Донеччині. Внаслідок російських атак знеструмлено 17 населених пунктів. На Чернігівщині артобстріл із території РФ задав шкоди – пошкоджено лінії електропередач, а без світла залишилися понад 1000 споживачів.

Внаслідок обстрілів на Сумщині знеструмлено 3 270 споживачів. Також без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Чернігівській, Херсонській областях.

Нагадаємо, 31 жовтня в Міненерго відреагували на слова нардепа про відключення світла. У відомстві заявили, що українська енергосистема повністю готова до зими, відтак графіки відключення електроенергії застосовувати не планується.