Усім допомогти не зможуть: як в Ірландії скоротять підтримку біженців з України

За словами прем'єра Лео Варадкара, щотижня до Ірландії приїжджають до 800 громадян України, а державними програмами користуються близько 100 тисяч осіб.

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У Європі поступово переглядають програми для українських біженців. Наприклад, якщо у Швейцарії обіцяють платити за те, щоб українці повернулися на Батьківщину, то в Ірландії збираються дещо змінити державну програму, в межах якої українцям надають безкоштовне житло. Так влада планує знизити потік українських біженців, повідомляє видання The Irish Times.

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Так, за словами прем'єр-міністра Лео Варадкара, обов'язок платити за житло і зміну соціальних виплат уряд збирається запровадити до кінця року. В уряді підрахували, що щотижня до Ірландії в'їжджають від 500 до 800 українців, третина з них — після тимчасового захисту в інших європейських країнах. В Ірландії вже користуються державною підтримкою майже 100 тисяч українців.

"Цифри були дуже великими. Це велике навантаження для нас. Нам потрібно вжити заходів, які сповільнять збільшення цифр, тому в нас буде більше часу, щоб "наздогнати" розміщення та інші питання", — сказав прем'єр-міністр.

За його словами, українці й надалі зможуть користуватися тимчасовим захистом, але в Ірландії тепер збираються враховувати допомогу, яку надають українцям в інших європейських країнах. Так, наприклад, в Ірландії не проти, щоб деякі біженці самостійно оплачували житло.

"Ми не можемо закривати очі на те, що в нас є дефіцит житла. Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли розміщуємо людей у наметах і контейнерах", — наголосив він.

За підрахунками місцевих чиновників, близько 14 тисяч українських біженців є працездатними, а зміна соціальних виплат може заохотити людей більше працевлаштовуватися. Наразі щомісячна допомога становить понад 800 євро на людину.

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Зазначимо, що ще на початку року ірландський уряд просив біженців не їхати до Ірландії, оскільки немає гарантії, що вдасться знайти житло. За офіційними даними, зараз у вуличних наметах доводиться жити 350 шукачам притулку.

До слова, у вересні Міграційна служба України звернулася до урядів інших держав із проханням не інтегрувати біженців з України. Річ у тім, що за кордоном зараз перебуває близько 8 мільйонів біженців, частина з яких може не захотіти повертатися на Батьківщину.