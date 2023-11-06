Плюс півмільйона кубометрів: в Україні запрацювали нові газові свердловини

Одна зі свердловин, як зазначають фахівці, є розвідувальною, а інша розташована на родовищі, якому понад 50 років.

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У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії 24 лютого 2022 року багатьом компаніям стало набагато складніше займатися видобутком газу в Україні. Однак уже 2023 року ситуація з газовидобутком поліпшується. Наприклад, компанія "Укргазвидобування" протягом останнього місяця пробурила дві високодебітні свердловини, за допомогою яких добовий видобуток природного було збільшено на 500 тисяч кубометрів, ідеться на сайті компанії.

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Повідомляється, що одна зі свердловин — розвідувальна на нещодавно відкритому родовищі, а інша — експлуатаційна на родовищі, якому понад 50 років. Місце буріння розвідувальної свердловини визначили завдяки проведеним раніше 3D-сейсморозвідувальним дослідженням.

"Ми продовжуємо працювати як із новими, так і старими родовищами, і бачимо, що наші підходи показують ефективність: на цих родовищах це вже не перші успішні високодебітні свердловини, які додають суттєвого плюсу до загального видобутку компанії", — розповів тимчасовий виконувач обов'язків гендиректора газовидобувної компанії Олег Толмачов.

Зазначається, що після буріння другої свердловини обсяг видобутку газу по відношенню до родовища було збільшено на 156 тисяч кубометрів. Також фахівцям вдалося уточнити геологічний устрій родовища і намітити подальші плани з буріння наступних свердловин.

При цьому з початку 2023 року "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію 58 нових газових свердловин із сумарним середньодобовим дебітом 5,3 мільйона кубометрів.

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Зазначимо, що 15 серпня голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов говорив, що державне "Укргазвидобування", яке є частиною "Нафтогазу України", освоює дві нові свердловини, за допомогою яких видобуток природного газу збільшився на 430 тисяч кубометрів на добу.

А трохи згодом з'явилася інформація, що фахівці провели роботи з пошуковою свердловиною на одній із нових ділянок. Запаси родовища, за попередніми оцінками, становлять близько 1 мільярда кубічних метрів "блакитного палива". Ще Фокус розповідав, скільки газу в українських сховищах і чи вистачить його до весни.