Плюс полмиллиона кубометров: в Украине заработали новые газовые скважины

Одна из скважин, как отмечают специалисты, является разведывательной, а другая находится на месторождении, которому более 50 лет.

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В связи полномасштабным вторжением России 24 февраля 2022 года многим компаниям стало намного сложнее заниматься добычей газа в Украине. Однако уже в 2023 году ситуация с газодобычей улучшается. Например, компания "Укргаздобыча" в течение последнего месяца пробурила две высокодебитные скважины, с помощью которые суточная добыча природного была увеличена 500 тысяч кубометров, сказано на сайте компании.

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Сообщается, что одна из скважин — разведывательная на недавно открытом месторождении, а другая — эксплуатационная на месторождении, которому более 50 лет. Место бурения разведывательной скважины определили благодаря проведенным ранее 3D-сейсморазведывательным исследованиям.

"Мы продолжаем работать как с новыми, так и старыми месторождениями, и видим, что наши подходы показывают эффективность: на этих месторождениях это уже не первые успешные высокодебитные скважины, которые добавляют существенный плюс к общей добыче компании", — рассказал временно исполняющий обязанности гендиректора газодобывающей компании Олег Толмачев.

Отмечается, что после бурения второй скважины объем добычи газа по отношению к месторождению был увеличен на 156 тысяч кубометров. Также специалистам удалось уточнить геологическое устройство месторождения и наметить дальнейшие планы по бурению следующих скважин.

При этом с начала 2023 года "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию 58 новых газовых скважин с суммарным среднесуточным дебитом 5,3 миллиона кубометров.

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Отметим, что 15 августа председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов говорил, что государственная "Укргаздобыча", которая является частью "Нафтогаза Украины", осваивает две новые скважины, с помощью которых добыча природного газа увеличилась на 430 тысяч кубометров в сутки.

А чуть позже появилась информация, что специалисты провели работы с поисковой скважиной на одном из новых участков. Запасы месторождения, по предварительным оценкам, составляют около 1 миллиарда кубических метров "голубого топлива. Еще Фокус рассказывал, сколько газа в украинских хранилищах и хватит ли его до весны.