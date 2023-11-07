В Україні знову дорожчає газ: що відбувається з цінами

Середня вартість "блакитного палива" в Україні, незважаючи на подорожчання, яке триває вже четвертий місяць поспіль, за останній рік знизилася у 2,5 раза.

Related video

У Міністерстві економіки опублікували фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за підсумками жовтня 2023 року. Як свідчать дані відомства, вартість "блакитного палива" минулого місяця була на рівні 15 196 гривень за одну тисячу кубометрів без ПДВ. Це на 2,3% більше, ніж було у вересні.

Важливо

ЄС розташував надлишкові запаси газу в Україні, адже свої сховища заповнені на 99%, — ЗМІ

Таким чином, газ дорожчає четвертий місяць поспіль. Але за останній рік ціна опустилася у 2,5 раза. Вартість газу, як зазначають у Міністерстві економіки, з 2022 року змінювалася таким чином:

березень — 29,391 грн/тис. кубометрів;

квітень — 35,933 грн/тис. кубометрів;

травень — 31,175 грн/тис. кубометрів;

червень — 32,194 грн/тис. кубометрів;

липень — 31,992 грн/тис. кубометрів;

серпень — 24,045 грн/тис. кубометрів;

вересень — 39,952 грн/тис. кубометрів;

жовтень — 38,295 грн/тис. кубометрів;

листопад — 28 855,75 грн/тис. кубометрів;

грудень — 26 199,24 грн/тис. кубометрів;

січень 2023 року — 23 723,43 грн/тис. кубометрів;

лютий 2023 року — 20 727,73 грн/тис. кубометрів;

березень 2023 року — 18 681 грн/тис. кубометрів;

квітень 2023 — 14 382,34 грн/тис. кубометрів;

травень 2023 — 11 164 грн/тис. кубометрів;

червень 2023 — 10 743 грн/тис. кубометрів;

липень 2023 року — 10 833 грн/тис. кубометрів;

серпень 2023 року — 12 500 грн/тис. кубометрів;

вересень 2023 року — 14 850 грн/тис. кубометрів.

жовтень 2023 року — 15 196 грн/тис. кубометрів.

"Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо справляння рентної плати за використання надр", — ідеться в повідомленні Міністерства економіки України.

Як під час війни в Україні видобувають газ

6 листопада стало відомо, що фахівці компанії "Укргазвидобування" протягом останнього місяця пробурили дві високодебітні свердловини. Завдяки цьому наша країна може видобувати на добу на 500 тисяч кубометрів більше.

Важливо

Транзит на нулі: скільки грошей втратить Україна, якщо зупинить прокачування російського газу

Цікаво, що одна зі свердловин — розвідувальна на нещодавно відкритому родовищі, а інша — експлуатаційна на родовищі, що експлуатують уже понад 50 років. Де саме бурити в розвідувальній свердловині фахівці визначили завдяки проведеним раніше 3D-сейсморозвідувальним дослідженням.

Крім того, 15 серпня 2023 року з'явилася інформація, що "Укргазвидобування" займається вивченням двох нових свердловин, за допомогою яких видобуток природного газу збільшився на 430 тисяч кубометрів на добу.