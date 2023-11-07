В Украине снова дорожает газ: что происходит с ценами

Средняя стоимость "голубого топлива" в Украине, несмотря на подорожание, которое продолжается уже четвертый месяц кряду, за последний год снизилась в 2,5 раза.

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В Министерстве экономики опубликовали фактическую цену реализации природного газа в Украине по итогам октября 2023 года. Как свидетельствуют данные ведомства, стоимость "голубого топлива" в прошлом месяца была на уровне 15 196 гривен за одну тысячу кубометров без НДС. Это на 2,3% больше, чем было в сентябре.

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Таким образом, газ дорожает четвертый месяц подряд. Но за последний год цена опустилась в 2,5 раза. Стоимость газа, как отмечают в Министерстве экономики, с 2022 года менялась следующим образом:

март — 29,391 грн/тыс. кубометров;

апрель — 35,933 грн/тыс. кубометров;

май — 31,175 грн/тыс. кубометров;

июнь — 32,194 грн/тыс. кубометров;

июль — 31,992 грн/тыс. кубометров;

август — 24,045 грн/тыс. кубометров;

сентябрь — 39,952 грн/тыс. кубометров;

октябрь — 38,295 грн/тыс. кубометров;

ноябрь — 28 855,75 грн/тыс. кубометров;

декабрь — 26 199,24 грн/ тыс. кубометров;

январь 2023 — 23 723,43 грн/тыс. кубометров;

февраль 2023 — 20 727,73 грн/тыс. кубометров;

март 2023 — 18 681 грн/тыс. кубометров;

апрель 2023 — 14 382,34 грн/тыс. кубометров;

май 2023 — 11 164 грн/тыс. кубометров;

июнь 2023 — 10 743 грн/тыс. кубометров;

июль 2023 — 10 833 грн/тыс. кубометров;

август 2023 — 12 500 грн/тыс. кубометров;

сентябрь 2023 — 14 850 грн/тыс. кубометров.

октябрь 2023 — 15 196 грн/тыс. кубометров.

"Средняя цена газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины по взиманию рентной платы за использование недр", — сказано в сообщении Министерства экономики Украины.

Как во время войны в Украине добывают газ

6 ноября стало известно, что специалисты компании "Укргаздобыча" в течение последнего месяца пробурили две высокодебитные скважины. Благодаря этому наша страна может добывать в сутки на 500 тысяч кубометров больше.

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Интересно, что одна из скважин — разведывательная на недавно открытом месторождении, а другая — эксплуатационная на месторождении, которое эксплуатируют уже более 50 лет. Где именно бурить в разведывательной скважины специалисты определили благодаря проведенным ранее 3D-сейсморазведывательным исследованиям.

Кроме того, 15 августа 2023 года появилась информация, что "Укргаздобыча" занимается изучением двух новых скважин, с помощью которых добыча природного газа увеличилась на 430 тысяч кубометров в сутки.