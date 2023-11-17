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Економіка Російсько-українська війна

Сербія анонсувала участь своїх будівельних компаній у післявоєнній відбудові України

будинок, донеччина
Фото: скрін відео | Сербія допоможе у післявоєнній відбудові України

Міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Горан Весіч вважає, що Сербія має потужну механічну та будівельну промисловість, інженерний потенціал, робочу силу, механізацію, рекомендації та досвід.

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Сербія готова допомогти у післявоєнній відбудові України. У сервісі мікроблогів Х Горан Весіч, міністр будівництва, транспорту та інфраструктури країни, повідомив подробиці.

Він зазначив, що брав участь у сербсько-українському бізнес-форумі в Белграді. З його слів, Україну та український народ чекають дні відбудови та процвітання.

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"Сербія готова допомогти", – пояснив він.

Весіч наголосив, що у співпраці з партнерами зі США було започатковано ініціативу стосовно потенційної участі сербських будівельних компаній у відповідних проєктах, які стосуються реконструкції України. З цієї нагоди він організував зустріч із сербськими будівельними компаніями, які виявили бажання взяти участь у післявоєнній відбудові нашої держави.

Представник сербського уряду назвав й переваги, які має економіка балканської держави. З його слів, механічна та будівельна промисловість має інженерний потенціал, робочу силу, механізацію, рекомендації та досвід, щоб мати змогу брати участь у дуже складних проєктах, які чекають на Україну після війни.

Він подякував українським партнерам за підтримку у збереженні територіальної цілісності та суверенітету Республіки Сербія щодо Косово і Метохії. Політик наголосив на тому, що Сербія й надалі поважатиме міжнародне право та територіальну цілісність України.

Нагадаємо, у вересні у Мінекономіки назвали відбудову України одним з найамбітніших проєктів XXI століття. В українському уряді наголосили на тому, відбудова України відкриває багато можливостей і перспектив для бізнесу, який буде двигуном регіонального економічного зростання.