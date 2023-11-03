Менше сміття: де в Україні хочуть побудувати чотири заводи для боротьби з відходами

На будівництво заводів, які здатні переробляти до 500 тонн відходів щорічно, потрібно близько 130 мільйонів євро.

Related video

Через війну багато проблем в Україні стали неактуальними, зокрема проблема з утилізацією побутових відходів. Так, у нашій країні є лише один сміттєспалювальний завод, який працює в Києві. Але незабаром ситуація може покращитися, наприклад, у Полтавській області, де заявили про плани побудувати одразу чотири сміттєпереробні заводи. Про це 3 листопада повідомили у пресслужбі Мінприроди.

Зазначається, що відповідний меморандум про співпрацю щодо розвитку інфраструктури управління відходами вже підписано.

"Це дасть змогу ефективніше співпрацювати за різними напрямами. А головне — побудувати чотири сміттєпереробні заводи в Полтавській, Кременчуцькій, Лубенській та Кобеляцькій громадах", — розповів голова Полтавської ГВА Пилип Пронін.

За даними місцевої влади, щорічно в області утворюється близько 280 тисяч тонн твердих побутових відходів.

"Наша спільна мета — запустити процеси створення в регіоні сміттєпереробного кластеру, за допомогою якого буде вирішено проблему з відходами. Євроінтеграційний рамковий закон "Про управління відходами" відкриває двері інвесторам, також з'являться умови для створення в Україні сучасної сміттєпереробної інфраструктури", — зазначив Руслан Стрілець.

Він також зазначив, що заводи дадуть змогу логістично покрити сміттєпереробкою всю область. На їхній запуск знадобиться кілька років. Вартість проєкту — близько 120-130 мільйонів євро . Заводи побудують за допомогою американських або європейських партнерів, переговори з деякими з них уже ведуться.

Зазначається, що сміття на цих підприємствах оброблятимуть за допомогою сучасних технологій:

переробка органічних відходів з подальшим виробництвом біометану;

глибоке сортування з виділенням ресурсоцінних матеріалів тощо.

На потужностях заводів можна буде переробляти до 500 тонн відходів щорічно.

Податок на захоронення сміття

Над його впровадженням уже активно працює Міністерство екології спільно з Мінфіном і Державною податковою службою. За словами заступника голови Мінприроди Вікторії Кірєєвої, головна ідея податку — зробити так, щоб захоронення відходів стало невигідним.

"Хочемо платити менший податок — починаємо сортувати. Коли з'явиться ринок сортування, попиту і пропозиції, тоді все це почне розвиватися. Це буде нова сфера розвитку і виготовлення певної продукції з вторсировини", — пояснила вона.

Важливо

"Допоки сміття не розлучить нас": подружня пара "влаштувала" незвичайне весілля на звалищі

Зазначимо, що сортувати побутове сміття українців зобов'язали ще 2018 року завдяки відповідному закону. Наприклад, великогабаритні, ремонтні та небезпечні відходи у складі побутових мають збиратися окремо від інших видів. Також Фокус розповідав, як українські компанії борються за екологію.