Через руйнування: електростанції зможуть виробити лише третину від довоєнних обсягів, — NYT

За даними журналістів, Україна значно збільшила можливості збивати російські ракети і безпілотники до того, як вони наблизяться до енергомережі.

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Унаслідок енергетичної кризи генерувальна потужність України скоротилася вдвічі, що призведе до того, що взимку українські електростанції зможуть виробити лише третину від обсягів електроенергії, що були доступні до війни. Про це повідомляє The New York Times.

"Станції виробляють 4,5 гігавата електроенергії цієї зими, що становить третину довоєнного виробництва країни, згідно з даними ООН", — ідеться в повідомленні.

Видання підкреслює, що становище особливо важке для теплових електростанцій, які є важливим елементом енергетичного балансу України.

У статті наголошується, що загалом генерувальна потужність України зменшилася вдвічі порівняно з передвоєнним рівнем.

"Щоправда, Україна значно збільшила можливості збивати російські ракети і безпілотники до того, як вони наблизяться до енергомережі. Тепер у неї є потужні системи протиповітряної оборони, а українські чиновники кажуть, що навколо критично важливих енергетичних об'єктів зведено укріплення", — додали в The New York Times.

Ситуація в енергосистемі

На тлі різкого похолодання в українській енергосистемі спостерігається дефіцит потужності. Усе через те, що населення збільшило навантаження на мережу, підключивши потужні електроприлади через морози. Під більшим навантаженням запрацювали електростанції, а це, своєю чергою, призвело до того, що зупинилися кілька блоків. Тому 23 числа ситуація в енергосистемі залишається складною.

"Триває ремонт на кількох блоках теплових електростанцій, в енергосистемі є дефіцит електроенергії. Диспетчерський центр "Укренерго" шукає можливості покриття дефіциту, відключення споживачів не прогнозується", — розповіли в компанії.

Водночас у Міністерстві енергетики повідомили, що російські окупанти пошкодили мережі обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

Зазначимо, у "ДТЕК Київські електромережі" 23 листопада попередили про можливі відключення електроенергії 23 і 24 листопада у зв'язку зі складними погодними умовами. Тим часом деякі експерти вважають, опинитися без електропостачання на період на понад десять годин майбутньої зими можливо лише для окремих регіонів.