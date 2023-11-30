Дороге життя: Київ опинився у переліку найдорожчих міст світу

Через війну в Україні, Київ минулого року до рейтингу не вносили, проте 2023-го українська столиця опинилася суттєво нижче, ніж 2021-го.

Related video

За вартістю життя у світі Київ посів 132 місце у рейтингу найдорожчих міст світу. Про це йдеться у дослідженні EIU Worldwide Cost of Living.

Загалом у рейтинг потрапили 173 мегаполіси. 2022 року столицю України виключили зі списку через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. А до цього, 2021 року, Київ посідав 118 місце.

Які міста очолюють рейтинг

Зазначимо, що очолюють рейтинг найдорожчих міст світу Сінгапур (місто-держава, що розташоване на островах Південно-Східної Азії — ред.) і Цюріх (місто на північному сході Швейцарії — ред.).

Дослідження показало, що в середньому ціни зросли на 7,4% у порівнянні з минулим роком.

Сінгапур вдев’яте за останні одинадцять років зберіг першу позицію найдорожчого міста світу, випередивши Нью-Йорк (США), який цього року опустився на третє місце.

Незважаючи на те, що три міста США (Нью-Йорк, Лос-Анджелес і Сан-Франциско) входять до першої десятки, міста Північної Америки в середньому опустилися в нашому рейтингу вартості життя.

Які міста очолюють рейтинг найбільш дорогих у світі Фото: eiu.com

"На Західну Європу припадає чотири з десятки найдорожчих міст через постійну інфляцію продуктів харчування та одягу разом із підвищенням курсу валют регіону", — кажуть автори рейтингу.

Москва та Санкт-Петербург зазнали найбільшого падіння

Через санкції, які послабили курс рубля, столиця РФ та ще один російський мегаполіс Санкт-Петербург впали у рейтингу.

"Незважаючи на вплив повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ціни на продукти харчування в Росії продовжують стрімко зростати. Цьогорічне опитування Worldwide Cost of Living показало, що в середньому вартість підвищилася на 7,4% у річному обчисленні в місцевій валюті на понад 200 товарів і послуг, які найчастіше використовуються. Це означає зниження порівняно з рекордним зростанням на 8,1%, зареєстрованим минулого року, але зростання цін залишається значно вищим за тенденцію 2017-21 років", — йдеться у дослідженні.

Незважаючи на те, що цьогоріч опитування охоплює 173 найбільших міста світу, середній глобальний показник був розрахований шляхом виключення Києва (який не досліджували у 2022 році) та Каракаса, що все ще потерпає від гіперінфляції, як це було торік.

Загалом десятка найдорожчих міст 2023 року складається з двох мегаполісів Азії (Сінгапур і Гонконг), чотирьох міст Європи (Цюріх, Женева, Париж і Копенгаген), трьох міст США (Нью-Йорк, Лос-Анджелес і Сан-Франциско) і Тель-Авіва в Ізраїлі.

"Наше опитування було проведено перед початком війни Ізраїлю та ХАМАС, яка вплинула на обмінні курси в Ізраїлі та, можливо, ускладнила закупівлю деяких товарів у Тель-Авіві, що вплинуло на ціни", — додали фахівці.

Вони також зазначили, що у всьому світі ціни на комунальні послуги (рахунки за електроенергію та воду) зростали найповільніше.

"Ця категорія була найшвидше зростаючою в 2022 році, і поміркованість свідчить про послаблення цінової шокової реакції на енергоносії, спричинених війною Росії проти України", — додали дослідники.

Натомість найшвидшими темпами подорожчали продукти харчування. Продовольча інфляція проявилася в усьому світі, оскільки багато виробників і роздрібних торговців переклали вищі витрати на споживачів, а збільшення частоти екстремальних погодних явищ дотепер підвищує ризики з боку пропозиції.

Нагадаємо, у матеріалі Фокусу "Обвалу цін не буде? Чому житло в Україні дорожчає і скільки коштує квартира в Києві" фахівці зазначали, що українські компанії підрахували нинішню собівартість будівництва і з'ясувалося, що за останній рік вона суттєво зросла. Ба більше, на ринку житла помітне пожвавлення попиту з боку покупців. Це все впливає на ціни квартир.

Так, сьогодні в Києві попит на нові квартири зростає, і впевнено зростає вартість метру, кажуть фахівці.

Також повідомлялось, що компенсація за зруйноване житло під час війни в Україні стала доступнішою для співвласників нерухомості. Фокус надавав докладну інструкцію, як долучитися до програми.