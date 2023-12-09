"Недостатність потужностей": в енергосистемі третій день поспіль дефіцит, — Укренерго

За інформацією енергетиків, для компенсації дефіциту Україна застосувала екстрений захід — залучила аварійну допомогу від сусідніх країн.

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9 грудня в енергетичній системі України зафіксували дефіцит. Аварійну допомогу третій день поспіль беруть у сусідніх країнах, повідомила пресслужба "Укренерго".

У зв’язку з цією ситуацією, з 12:00 до 19:00 Україна була змушена залучити допомогу від операторів системи передавання електроенергії Румунії та Польщі.

"Цей екстрений захід застосований для компенсації дефіциту електроенергії в енергосистемі. Головною причиною виникнення дефіциту є недостатність генеруючих потужностей", — зазначили у відомстві.

За інформацією "Укренерго", протягом доби один енергоблок на тепловій електростанції вийшов в аварійний ремонт, ще один — в плановий. Після артобстрілів в прифронтових регіонах відновлюють деякі блоки. Проводиться ремонт енергетичних обʼєктів, які були пошкоджені внаслідок масованих ракетних атак минулої зими. Ускладнює ситуацію вихідний день. Наразі рівень споживання електроенергії є високим. У відомстві звернулись до громадян з проханням ощадливо споживати електроенергію.

Відключення світла в Україні: що відомо

8 грудня голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що Україну чекає кілька важких тижнів в енергетиці. За його словами, два наступні тижні будуть потенційно ризикованими, особливо, якщо температура буде низькою. Під час мінусових температур зростає навантаження на енергосистему.

Кількома днями раніше в Міненергетики повідомили, що графіки відключення світла в Україні вже є, але їх поки не застосовують. У профільному міністерстві пояснили, що ймовірні вимкнення світла можуть розпочатися лише в тому разі, якщо будуть значні пошкодження в разі російських обстрілів.

Нагадаємо, 8 грудня в "Укренерго" повідомили, що споживання електроенергії в Україні знаходиться на рекордному рівні в цьому опалювальному сезоні.