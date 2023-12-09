"Недостаточность мощностей": в энергосистеме третий день подряд дефицит, — Укрэнерго

По информации энергетиков, для компенсации дефицита Украина применила экстренную меру — привлекла аварийную помощь от соседних стран.

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9 декабря в энергетической системе Украины зафиксировали дефицит. Аварийную помощь третий день подряд берут в соседних странах, сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

В связи с этой ситуацией, с 12:00 до 19:00 Украина была вынуждена привлечь помощь от операторов системы передачи электроэнергии Румынии и Польши.

"Эта экстренная мера применена для компенсации дефицита электроэнергии в энергосистеме. Главной причиной возникновения дефицита является недостаточность генерирующих мощностей", — отметили в ведомстве.

По информации "Укрэнерго", в течение суток один энергоблок на тепловой электростанции вышел в аварийный ремонт, еще один — в плановый. После артобстрелов в прифронтовых регионах восстанавливают некоторые блоки. Проводится ремонт энергетических объектов, которые были повреждены в результате массированных ракетных атак прошлой зимой. Осложняет ситуацию выходной день. Сейчас уровень потребления электроэнергии является высоким. В ведомстве обратились к гражданам с просьбой экономно потреблять электроэнергию.

Отключение света в Украине: что известно

8 декабря председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что Украину ждет несколько тяжелых недель в энергетике. По его словам, две следующие недели будут потенциально рискованными, особенно, если температура будет низкой. Во время минусовых температур возрастает нагрузка на энергосистему.

Несколькими днями ранее в Минэнергетики сообщили, что графики отключения света в Украине уже есть, но их пока не применяют. В профильном министерстве объяснили, что вероятные отключения света могут начаться только в том случае, если будут значительные повреждения в случае российских обстрелов.

Напомним, 8 декабря в "Укрэнерго" сообщили, что потребление электроэнергии в Украине находится на рекордном уровне в этом отопительном сезоне.