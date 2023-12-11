В Україні змінять систему нарахування пенсій: як це відобразиться на виплатах

Пенсії перерахують "практично всім громадянам", які вийшли на пенсію пізніше, ніж через три роки з моменту реформи, розповіли в Мінсоцполітики.

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В Україні планують змінити систему нарахування пенсій у 2024 році. Про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович під час телемарафону, передає NV.

За її словами, у межах пенсійної реформи система нарахування пенсій зміниться на бальну. Жолнович наголосила, що це забезпечить збільшення виплат пенсіонерам. Зокрема, пенсії перерахують "практично всім громадянам", які вийшли на пенсію пізніше, ніж через три роки з моменту реформи.

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"За останні три роки пенсії більш-менш відповідали ринковій вартості. А от усе, що далі, було нараховано за заниженими коефіцієнтами, які менші за реальну вартість коштів. Тому для кожного такого пенсіонера буде проведено перерахунок", — сказала Оксана Жолнович.

Як працюватиме бальна система

Міністерка повідомила, що бальна система нівелювати розбіжності в пенсійних виплатах за однаковий страховий стаж у тих, хто набув пенсійний вік у різні періоди. За кожен місяць, коли людина сплачувала страховий внесок або працювати, враховуватимуть співвідношення її заробітної плати та середньої яка була станом на той місяць і рік. У результаті розрахують реальну купівельну спроможність.

"Якщо ми отримаємо суму на рівні середньої зарплати, за це буде людині нараховано 10 балів. Якщо більше, то 11−12 балів, тобто пропорційно. Або, навпаки, менше", — розповіла Жолнович.

За словами Оксани Жолнович, підсумкова кількість балів буде унікальною для кожного українця. У результаті це забезпечить можливість щорічно оцінювати та порівнювати цей показник із середньою заробітною платою у певному році та індексувати пенсію.

"Зараз на цей проєкт ми плануємо збільшити бюджет пенсійного фонду на 100 мільярдів гривень. Це наші, українські доходи. В основному шляхом сплати ЄСВ нашими захисниками", — додала вона.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2024 року підвищать максимальну пенсію до 23610 гривень, тобто на 2680 гривень. Крім цього, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, збільшать до 2361 гривні.

Раніше міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла, що Кабмін підготує інфраструктуру для впровадження накопичувальної пенсійної системи до 2025 року. З її слів, для запуску потрібно здійснити багато організаційних дій, зокрема створити державний накопичувальний фонд, побудувати структуру, створити цифрову програму.