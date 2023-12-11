В енергосистемі знову фіксують дефіцит: яка ситуація в областях

Енергетики повідомляють, що після нічної атаки електроенергію повернули 120 споживачам у Києві.

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Енергетики вкотре фіксують дефіцит електроенергії в енергосистемі. Попри це, графіки відключень світла запроваджувати не планують. Про це повідомляють у Міненерго та НЕК "Укренерго".

Українців просять ощадливо споживати електроенергію, адже наразі споживання перевищує прогнозований показник на 2,2%.

Через дефіцит, який виник в енергосистемі, Україна залучила аварійну допомогу з Румунії та Польщі. Повідомляється, що наразі енергетики продовжили терміни аварійного ремонту трьох енергоблоків. Також через погодні умови зменшено генерацію електроенергії сонячними електростанціями.

Також тривають роботи з відновлення високовольтної лінії, яку 10 грудня було виведено з роботи через пошкодження.

Енергетична ситуація в регіонах України на 11 грудня

За інформацією Міністерства енергетики, через різні причини без електроенергії залишається 491 населений пункт. Зокрема, через ранкову ворожу атаку на Київ без електричної енергії залишаються близько 120 споживачів. Утім, невдовзі енергетики повернули світло в домівки.

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Дніпропетровська область

Близько 140 населених пунктів залишаються без електроенергії через погодні умови. Станом на ранок до електроенергії під'єднали близько 21,7 тисячі осіб, ще 3,8 — залишаються без світла.

Донецька область

Енергетики під'єднали до електроенергії 10 населених пунктів, які залишилися без світла через бойові дії. Також унаслідок ворожих обстрілів без електроенергії залишаються 2 населені пункти — 121,2 тисячі споживачів.

Запорізька область

28 населених пунктів не мають доступу до електроенергії через технічні причини. Через бойові дії електроенергія не подається до 63 населених пунктів — 26 тисячам споживачів. Також світло повернули 144 абонентам у 3 населених пунктах.

Кіровоградська область

Унаслідок негоди без електропостачання залишилися 7 населених пунктів, а саме близько 700 споживачів.

Миколаївська область

Близько 123 споживачів залишаються без електроенергії через бойові дії і технічні причини.

Одеська область

Через технічні причини електроенергія не подається до майже 2 тисяч споживачів.

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Сумська область

Ворог обстріляв один із прикордонних із Росією районів і пошкодив ввідний газопровід. У Міністерстві енергетики повідомляють, що в області є відключення.

Тернопільська область

На Тернопільщині без світла залишаються близько 5,7 тисячі споживачів. Електроенергія не подається до 16 населених пунктів.

Харківська область

У прикордонній із РФ області відновити електропостачання змогли 44 споживачам. Енергетики обстежують у чотирьох громадах мережі, які були пошкоджені ворогом.

Також зазначається, що на Харківщині пошкоджено підземний газопровід, тому без газу станом на ранок — понад тисяча споживачів.

Херсонська область

У Херсоні енергетики під'єднали до електроенергії 139 споживачів. Без світла в області залишаються 47 населених пунктів — понад 26 тисяч абонентів.

Чернігівська область

Без світла через обстріли залишаються 12 населених пунктів, а саме близько 1,3 тисячі споживачів.

Нагадаємо, іноземні ЗМІ, покликаючись на слова західних політиків, повідомляють, що Росія намагається відновити свою кампанію з ураження енергетичних об'єктів України. Власне, після тривалої паузи РФ відновила ракетні удари зі стратегічної авіації Ту-95МС.

Також через атаку російських дронів 25 листопада Київ був за крок до запровадження графіків відключення світла. Утім, енергетики змогли відновити пошкоджені лінії електропередач без відключення споживачів.