В энергосистеме снова фиксируют дефицит: какая ситуация по областям

Энергетики сообщают, что после ночной атаки электроэнергию вернули 120 потребителям в Киеве.

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Энергетики в очередной раз фиксируют дефицит электроэнергии в энергосистеме. Несмотря на это, графики отключений света вводить не планируют. Об этом сообщают в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго".

Украинцев просят экономно потреблять электроэнергию, ведь сейчас потребление превышает прогнозируемый показатель на 2,2%.

Из-за дефицита, который возник в энергосистеме, Украина привлекла аварийную помощь из Румынии и Польши. Сообщается, что сейчас энергетики продлили сроки аварийного ремонта трех энергоблоков. Также из-за погодных условий уменьшено генерацию электроэнергии солнечными электростанциями.

Кроме того, продолжаются работы по восстановлению высоковольтной линии, которая 10 декабря была выведена из работы из-за повреждения.

Энергетическая ситуация в регионах Украины на 11 декабря

По информации Министерства энергетики по разным причинам без электроэнергии остается 491 населенный пункт. В частности, из-за утренней вражеской атаки на Киев без электрической энергии остаются около 120 потребителей. Впрочем вскоре энергетики вернули свет в дома.

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Днепропетровская область

Около 140 населенных пунктов остаются без электроэнергии из-за погодных условий. По состоянию на утро к электроэнергии подключили около 21,7 тысячи человек, еще 3,8 — остаются без света.

Донецкая область

Энергетики подключили к электроэнергии 10 населенных пунктов, которые остались без света из-за боевых действий. Также в результате вражеских обстрелов без электроэнергии остается 2 населенных пункта — 121,2 тысячи потребителей.

Запорожская область

28 населенных пунктов не имеют доступа к электроэнергии по техническим причинам. Из-за боевых действий электроэнергия не подается в 63 населенных пункта — 26 тысяч потребителей. Также свет вернули 144 абонентам в 3 населенных пунктах.

Кировоградская область

В результате непогоды без электроснабжения осталось 7 населенных пунктов, а именно около 700 потребителей.

Николаевская область

Около 123 потребителей остаются без электроэнергии из-за боевых действий и технических причин.

Одесская область

По техническим причинам электроэнергия не подается почти 2 тысячам потребителей.

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Сумская область

Враг обстрелял один из приграничных с Россией районов и повредил вводной газопровод. В Министерстве энергетики сообщают, что в области есть отключения.

Тернопольская область

На Тернопольщине без света остаются около 5,7 тысячи потребителей. Электроэнергия не подается в 16 населенных пунктов.

Харьковская область

В приграничной с РФ области восстановить электроснабжение смогли 44 потребителям. Энергетики обследуют в четырех громадах сети, которые были повреждены врагом.

Также отмечается, что на Харьковщине поврежден подземный газопровод, поэтому без газа по состоянию на утро более тысячи потребителей.

Херсонская область

В Херсоне энергетики подключили к электроэнергии 139 потребителей. Без света в области остается 47 населенных пунктов — более 26 тысяч абонентов.

Черниговская область

Без света из-за обстрелов остаются 12 населенных пунктов, а именно около 1,3 тысячи потребителей.

Напомним, иностранные СМИ ссылаясь на слова западных политиков сообщают, что Россия пытается возобновить свою кампанию по поражению энергетических объектов Украины. Собственно, после длительной паузы РФ возобновила ракетные удары со стратегической авиации Ту-95МС.

Также из-за атаки российских дронов 25 ноября Киев был в шаге от введения графиков отключения света. Впрочем энергетики смогли восстановить поврежденные линии электропередач без отключения потребителей.