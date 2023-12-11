Кількість українських біженців зросла: скільки людей мають статус тимчасового захисту в ЄС

Зокрема, українських чоловіків в країнах Європи наразі близько 850 тисяч. Це лише ті, хто отримав статус тимчасового захисту.

Related video

Кількість українців зі статусом тимчасового захисту в Європейському Союзі зросла до 4,24 мільйона людей. Про це свідчать дані статистичної організації Європейської Комісії.

Саме 4,24 мільйона людей залишили країну після повномасштабного вторгнення РФ. Всі вони мають статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Станом на 31 жовтня 2023 року понад 98% із них є громадянами України. На кінець квітня статус тимчасового захисту в Євросоюзі мали 3,9 мільйона осіб, а на кінець липня ця кількість зросла до 4,1 мільйона.

Важливо

"Хочу найкращого майбутнього для своєї дочки": чи повернуться українські біженці додому, — NYT

Три європейські країни, які є основними з надання прихистку українцям

Головні країни ЄС, які надали громадянам України статус тимчасового захисту:

Німеччина — 1,21 мільйона осіб, 28,7% від загальної кількості;

Польща — 960 620 людей, 22,7%;

Чехія — 364 450 людей, 8,6%.

Якщо порівняти кількість біженців з кінцем вересня 2023 року, то вона зросла у всіх країнах ЄС, окрім Данії. Там статистика знизилася на 4,5% (-1700 осіб).

Куди українці переїжджають найбільше

Абсолютне зростання українських біженців, які отримали статус тимчасового захисту, спостерігається у Німеччині (+20 465, +1,7%), Чехії (+6490, +1,8%) та Нідерландах (+4005, +3,0%).

"Порівняно з населенням кожної країни ЄС найбільша кількість отримувачів тимчасового захисту на тисячу осіб наприкінці жовтня 2023 року спостерігалася у Чехії (33,7), Естонії (26,3), Польщі й Болгарії (26,1), Литві (25, 8), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,5 на тисячу осіб", — свідчить звіт Євростату.

Скільки жінок та чоловіків виїхали з України під час війни

Найбільше тимчасовий захист в ЄС отримують дорослі жінки (46,4%). Кількість дітей становить майже третину (33,4%). А дорослі чоловіки становлять понад п'яту частину (20,2%) від загальної кількості.

Тим часом 8 грудня стало відомо, що Польща за добу прийняла 15 700 нових біженців з України. Водночас 5,75 млн осіб повернулися назад до України з Польщі після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, що Варшава зажадала скасування для Києва "транспортного безвізу". В уряді країни кажуть, що через скасування дозволів для українських перевізників страждають не тільки польські перевізники, а й словацькі та угорські.

Фокус вже писав, що перед українцями за кордоном, зокрема в Європі, куди вони втекли від повномасштабної війни, постала жорстока дилема: повертатися додому чи залишатися.