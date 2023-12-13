Правляча коаліція Німеччини підписала угоду щодо бюджету-2024: чи є там гроші для України

Військову допомогу для України буде подвоєно до 8 мільярдів євро.

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У Німеччині переглянули фінансовий план на 2024 рік. Правлячий альянс підписав угоду про це. Водночас міністерка з європейських справ Ганна Люрманн підтвердила, що у 2024 році військову допомогу для України від Німеччини подвоять до 8 мільярдів євро. Про це повідомляє Bloomberg.

Угоду підписали напередодні візиту канцлера Олафа Шольца до Брюсселя на саміт країн ЄС, який відбудеться 14-15 грудня.

"Канцлер Олаф Шольц, міністр економіки Роберт Хабек та міністр фінансів Крістіан Лінднер протягом ночі здійснювали переговори, щоб укласти угоду до візиту Шольца до Брюсселя на саміт Європейського Союзу", — повідомили джерела в уряді.

За словами офіційних осіб, усі троє сьогодні проведуть прес-конференцію у Берліні, на якій роз'яснять деталі угоди.

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Бюджетні проблеми Німеччини

Рішення конституційного суду Німеччини від 15 листопада поклало край багаторічній практиці використання спеціальних коштів для фінансування інвестицій і поставило під питання десятки мільярдів євро витрат, що фінансуються за рахунок боргу.

Трипартійний правлячий альянс Шольца був змушений переглянути свій фінансовий план на 2023 рік і знову призупинити конституційні обмеження на запозичення, тоді як його початковий бюджет 2024 року, схвалений кабінетом міністрів у липні, було припинено, оскільки він проходив через парламент.

Згодом канцлер та міністри уряду постали перед проблемами, оскільки їм довелося скласти новий бюджет на 2024 рік, який би відповідав рішенню суду, не викликаючи додаткових юридичних проблем.

Одним з варіантів може стати екстрене призупинення ліміту на чисті нові запозичення, відоме як "боргове гальмо", п'ятий рік поспіль.

Соціал-демократи Шольца і партія "Зелених" підтримують такий крок, заявляючи, що він виправданий витратами, пов'язаними з війною Росії проти України, що триває, в той час як ВДП Лінднера пручається.

Боргові обмеження були скасовані починаючи з 2020 року, щоб допомогти уряду впоратися з наслідками пандемії COVID-19 та енергетичної кризи.

Тим часом міністерка з європейських справ Німеччини Ганна Люрманн підтвердила, що її уряд 2024 року подвоїть військову допомогу для України до 8 мільярдів євро.

Нагадаємо, 8 грудня ЗСУ отримали від Німеччини новий БПЛА Luna NG. Це дійсно новітня техніка, адже комплекс уперше був представлений німецьким оборонним гігантом Rheinmetall півтора року тому, у червні 2022 року, на виставці Eurosatory.