"Чіткий сигнал": в МЗС України заявили про досягнення рішення про €50 млрд від ЄС

Діяльність Європейського фонду миру (EPF) дозволить пришвидшити задоволення військових та оборонних потреб України. Дипломати очікують завершення усіх юридичних процедур у січні 2024 року.

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На саміті Європейського Союзу було досягнуто принципового рішення стосовно створення Українського фонду (Ukraine Facility), розмір якого становитиме 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Про це йдеться у заяві МЗС України.

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Бюджетна суперечка в ЄС: Україна може залишитися без 50 млрд євро, — FT

У відомстві наголосили, що принципове рішення щодо 50 млрд євро є "чітким сигналом, що фінансова підтримка України й надалі триватиме боку Євросоюзу". Дипломати очікують на завершення усіх юридичних процедур в січні 2024 року.

В МЗС уточнили, що 50 млрд євро, що надасть нашій державі Євросоюз. Вони спрямовуватимуться, зокрема, на підтримку показників макроекономічної стабільності, модернізацію та відновлення нашої держави, а також прискорення інтеграції до європейської спільноти.

Дипломати привітали й погодження 12-го пакета санкцій ЄС на саміті. Вони позитивно сприйняли зобов’язання Євросоюзу та його держав-членів і надалі задовольняти нагальні оборонні та військові потреби України. Це здійснюється зокрема через функціонування Європейського фонду миру (EPF) та Місії військової допомоги, а також через надання двосторонньої допомоги.

У заяві МЗС закликали ЄС якнайшвидше ухвалити рішення стосовно нового восьмого траншу допомоги, яка регулюється роботою Європейського фонду миру. Представники нашої держави також підтримали пропозицію Європейської Ради прискорити діяльність над реформуванням EPF. Збільшення фінансування фонду також обговорюється. Це має пришвидшити задоволення військових потреб України.

Нагадаємо, 15 грудня стало відомо, що прем'єр Угорщини Орбан наклав вето на виділення допомоги Україні в розмірі €50 млрд від ЄС. У повідомленні він зазначив, що ухвалене вето на додаткові гроші Україні, вето на перегляд багаторічного бюджету та анонсував повернення до цього питання наступного року на саміті ЄС після відповідної підготовки.