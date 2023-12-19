Санкцій можна не боятися: Євросоюз дозволив ввозити споживчі товари з Росії

У Європейському Союзі вирішили розширити список товарів, які можна привозити в європейські країни після приїзду з Росії.

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Рада Європейського Союзу схвалила низку винятків з обмежень на ввезення предметів особистого користування для осіб, які в'їжджають на територію блоку з Росії. Про це йдеться в заяві Ради ЄС.

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Як ідеться в тексті, під винятки потрапили предмети особистого користування. Наприклад, засоби особистої гігієни, або одяг, який носять мандрівники або який міститься в їхньому багажі. Також у списку опинилися автомобілі з дипломатичними номерними знаками для в'їзду на територію Євросоюзу.

Ба більше, щоб полегшити в'їзд до Союзу громадян ЄС, які проживають у Росії, країни-члени тепер можуть дозволяти в'їзд таких осіб на їхніх автомобілях за умови, що їх не продають і використовують винятково з особистою метою.

Пільговий період для імпорту металів із Росії

Держави-члени Європейського союзу мають намір погодитися на чотирирічне продовження пільгового періоду на купівлю деяких видів сталі у Російської Федерації перед повною забороною на імпорт. Журналісти агентства вивчили документи і дізналися, що цей період може бути продовжено до жовтня 2028 року. Однак остаточного рішення ще не ухвалено.

Зазначається, що завдяки пільговому періоду один з найбільших російських виробників сталі ПАТ "Новолипецький металургійний комбінат" зможе відвантажувати сталеві сляби для перероблення на спільному підприємстві з інвестиційним підрозділом уряду Валлонії в Бельгії, який має заводи по всій Європі.

Нагадаємо, увечері 18 грудня стало відомо, що Європейський союз офіційно ухвалив новий пакет санкцій проти Росії. У документ внесли як економічні, так і індивідуальні обмежувальні заходи проти РФ.

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Також Фокус розповідав, що Велика Британія вирішила запровадити чергові санкції проти Росії через хакерські атаки на британських політиків, депутатів, журналістів та інших осіб у межах спроб ФСБ "втрутитися в британську політику".