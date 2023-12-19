Пенсії в Україні: як громадяни можуть змінити банк для отримання виплат

Громадяни за бажання можуть змінити фінансову установу, за допомогою якої отримуватимуть кошти. Для цього потрібно подати заяву в ПФУ і пройти спеціальну процедуру.

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В Україні майже 8 мільйонів громадян користуються банківськими картами для того, щоб отримувати виплати. При цьому у них є можливість змінити фінансову установу, яка надає послуги. Про це повідомляє "24 канал".

Для того, щоб змінити банк, через який пенсіонер хоче отримувати виплати, необхідно звернутися до бажаної установи та відкрити там рахунок. Після цього потрібно подати заяву до пенсійного фонду через ЦНАП або сайт регулятора та надати свої нові реквізити.

Після цього громадянам рекомендують встановити на свій телефон застосунок банку, адже це допоможе зручніше та швидше керувати своїми транзакціями.

До слова, в особистому кабінеті деяким пенсіонерам необхідно буде пройти відеоідентифікацію до кінця року. Зробити це можна в особистому кабінеті на сайті ПФУ.

Далі відбуваються такі дії:

на особистій сторінці обираєте розділ "Ідентифікація в режимі відеоконференцзв'язку";

заповнюєте запропоновану онлайн-форму;

обираєте месенджер, за допомогою якого буде зручніше проводити процедуру;

натискаєте кнопку "Подати заяву".

Представник ПФУ повинен буде зв'язатися з пенсіонером через одну зі встановлених програм. Якщо потрібна буде якась додаткова допомога, тоді про це потрібно повідомити в коментарі.

Також знадобляться скан-копії таких документів:

посвідчення особи;

ідентифікаційного коду;

трудової книжки;

свідоцтва про народження.

Раніше на сайті Міністерства соціальної політики повідомили, що 2024 року в Україні зміняться правила нарахування пенсій. Якщо зараз громадяни можуть вийти на заслужений відпочинок у 60 років, маючи за плечима 30-річний стаж, то з 1 січня вимоги посилять.