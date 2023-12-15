Пенсії, соцзахист і судбсидії: скільки мільярдів вже витратили на виплати громадянам у 2023 році

За заявою Мінфіну, більшу частину соціальних кошів було спрямовано на виплати, підвищення та надбавки до пенсій.

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Від початку 2023 року на соцвиплати, зокрема, і виплату пенсій українцям було спрямовано 408 мільярдів гривень: із січня по листопад 2023 року із держбюджету на соціальні виплати скерували 407,9 мільярдів гривень, зокрема у листопаді – 36,7мільярдів гривень. Про це повідомили у Міністерстві фінансів 15 грудня.

Також у Мінфіні розповіли, як саме розподілялися кошти.

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Пенсії: підвищення та надбавки

У міністерстві надали звіт щодо розподілу соціальних виплат 2023 року. Так, більшість з них отримали пенсіонери. Українці отримали 249,2 мільярда гривень (із них у листопаді – 22,7 мільярдів гривень). Ці кошти було витрачено на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавки та підвищення до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів ПФУ.

Звіт щодо розподілу соціальних виплат 2023 року Фото: Мінфін

Далі соцвиплати розподілялися наступним чином:

93,8 млрд грн (із них у листопаді — 8,2 млрд грн) — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставин

39,8 млрд грн (із них у листопаді — 3,3 млрд грн) — на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам;

22,2 млрд грн (із них у листопаді — 2,0 млрд грн) — на соціальний захист дітей та сім’ї;

2,7 млрд грн (із них у листопаді — 0,5 млрд грн) — на соціальний захист осіб з інвалідністю;

0,2 млрд грн (із них у листопаді — 0,02 млрд грн) — на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги.

Допомога від міжнародних партнерів

У Мінфіні зазначили, що 2023 року за рахунок міжнародних партнерів 100 % профінансовано пенсії, житлові субсидії, надано допомогу дітям і малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам.

"Продовжуємо і надалі надавати повну та цілеспрямовану підтримку тим, хто найбільше цього потребує, та забезпечувати соціальний захист наших громадян", — прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Нагадаємо, не всі українські пенсіонери зможуть отримати виплати з нового року. Адже з 1 січня для виходу на заслужений відпочинок у 60 років потрібно буде мати 31 рік стажу. Дотепер нормою вважали 30 років. Про це нагадали в Пенсійному фонді України.

Тим часом народна депутатка Роксолана Підласа попередила, що у 2024 році частині пенсіонерів можуть значно знизити виплати.

Фокус писал, что максимальна пенсія в Україні обмежена 10 прожитковими мінімумами для осіб, які втратили працездатність.