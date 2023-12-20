Друг Путіна зажадав зняти санкції і виплатити компенсацію: як відреагував суд у ЄС

Суд також відхилив вимоги олігарха Романа Абрамовича щодо компенсації та відзначив його роль у російській сталеливарній компанії Evraz.

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Російський бізнесмен Роман Абрамович спробував через суд скасувати запроваджені проти нього санкції з боку Європейського Союзу. Однак Європейський суд у Люксембурзі відхилив клопотання росіянина. Про це стало відомо агентству Reuters.

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Як пишуть журналісти, Абрамович вимагав не тільки скасувати санкції, а й виплатити йому компенсацію. Про яку саме суму йдеться невідомо, однак суд відкинув вимогу бізнесмена. Так, обмеження проти бізнесмена залишаться чинними, оскільки Абрамович причетний до російської сталеливарної компанії Evraz, а також спонсорує російський уряд.

"Суд відхиляє позов, тим самим підтверджуючи вжиті проти нього обмежувальні заходи. Єврорада насправді не помилилася у своїй оцінці, вирішивши включити, а потім зберегти ім'я Абрамовича в списках, з огляду на його роль у групі Evraz і, зокрема, в її материнській компанії", — йдеться в постанові суду ЄС.

Судді ЄС також відхилили заяви Абрамовича про "непропорційний утиск" його свободи вільно пересуватися територією Євросоюзу, оскільки він нібито є громадянином Португалії.

Хто такий Роман Абрамович?

Роман Абрамович - російський підприємець, мільярдер і державний діяч. Був губернатором Чукотського автономного округу і обіймав посаду голови Думи Чукотського автономного округу Російської Федерації. Forbes оцінює його статки в 9,2 мільярда доларів.

Після того як 24 лютого 2022 року Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну, Європейський Союз запровадив санкції проти російських високопосадовців і багатьох російських бізнесменів, серед яких і Роман Абрамович.

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Зазначимо, Фокус розповідав, що оскаржити санкції ЄС у серпні поточного року намагався і діловий партнер Романа Абрамовича Євген Швідлер. Але Високий суд у Лондоні вирішив, що претензії Швидлера є безпідставними.

Нагадаємо, у червні 2023 року ЗМІ дізналися, що Роман Абрамович не підписав угоду про передачу 2,3 мільярда фунтів стерлінгів коштів, що були виручені з продажу футбольного клубу "Челсі" (Лондон) Україні. Перешкодою стало бажання бізнесмена віддати частину цих грошей "росіянам, які постраждали від війни".

А на початку грудня 2023 року стало відомо, що двоє дітей Романа Абрамовича, 30-річний Аркадій і 31-річна Анна, стали громадянами Литви, щоб позбутися санкцій.