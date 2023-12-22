Два погані сценарії: у ВР розповіли, що буде, якщо Україна не отримає фінансову допомогу

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пояснив, чому для України все ще важлива фінансова підтримка з боку союзників і як зміниться життя країни без зовнішнього фінансування.

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Якщо фінансова допомога від партнерів сильно скоротиться 2024 року, то українській владі доведеться запроваджувати не дуже популярні рішення. Докладніше про те, що чекає на країну без підтримки партнерів, розповів в інтерв'ю виданню Forbes голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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За його словами, на випадок відсутності допомоги є два рішення: гірше та найгірше. Він зазначив, що потенційним поганим рішенням є секвестр — скорочення видатків бюджету.

"Але може бути ще гірше — бюджетна емісія. Це найгірше, що може бути, адже емісія є податком для бідних і підриває макроекономічну стабільність", — розповів він.

Водночас Гетманцев зазначив, що наповнювати бюджет можна й за допомогою детінізації. Але неможливо спрогнозувати, скільки грошей бюджет отримає, якщо уряд піде на такий крок.

За словами Гетманцева, на міжвідомчій комісії в Кабінеті Міністрів, імовірно, розглядають варіант додаткового оподаткування. На початку січня відповідні пропозиції можуть надійти до комітету Ради.

Але можна отримати й неподаткові надходження. Ідеться про приватизацію, відрахування частини прибутку від державних підприємств і надходження частини прибутку від Національного банку.

Захід не залишить без підтримки

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 22 грудня заявив, що Україна й далі може розраховувати на фінансову підтримку з боку союзників. За його словами, очікується, що в перші дні січня 2024 року гроші перерахують США.

"8 січня повертається після канікул Сенат, 9 січня — Палата представників. Тобто в будь-який наступний день може з'явитися рішення", — пояснив він.

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Що стосується Євросоюзу, то, як зазначив міністр, питання щодо надання фінансування теж майже залагоджено.

Нагадаємо, 21 грудня стало відомо, що в Україні запустили план "Б" для фінансування видатків без зовнішнього фінансування. Як пояснив міністр фінансів Сергій Марченко, оскільки підтримка Заходу відсутня, країна шукатиме внутрішні резерви.

Голова Національного банку України Андрій Пишний розповів, що невизначеність із міжнародною допомогою зростає. Він зазначив, що це потрібно враховувати під час розроблення планів на 2024 рік.