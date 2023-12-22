Два плохих сценария: в ВР рассказали, что будет, если Украина не получит финансовую помощь

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев объяснил, почему для Украины все еще важна финансовая поддержка со стороны союзников и как изменится жизнь страны без внешнего финансирования.

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Если финансовая помощь от партнеров сильно сократится в 2024 году, то украинским властям придется вводить не очень популярные решения. Подробнее о том, что ждет страну без поддержки партнеров, рассказал в интервью изданию Forbes глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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По его словам, на случай отсутствия помощи, есть два решения: худшее и самое худшее. Он отметил, что потенциальным плохим решением является секвестр — сокращение расходов бюджета.

"Но может быть еще хуже — бюджетная эмиссия. Это самое худшее, что может быть, ведь эмиссия является налогом для бедных и подрывает макроэкономическую стабильность", — рассказал он.

В то же время, Гетманцев отметил, что наполнять бюджет можно и с помощью детенизации. Но невозможно спрогнозировать, сколько денег бюджет получит, если правительство пойдет на такой шаг.

Кроме того, по словам Гетманцева, на межведомственной комиссии в Кабинете министров, предположительно, рассматривают вариант дополнительного налогообложения. В начале января соответствующие предложения могут поступить в комитет Рады.

Но можно получить и неналоговые поступления. Речь идет о приватизации, отчислении части прибыли от государственных предприятий и поступлении части прибыли от Национального банка.

Запад не оставит без поддержки

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 22 декабря заявил, что Украина и дальше может рассчитывать на финансовую поддержку со стороны союзников. По его словам, ожидается, что в первые дни января 2024 года деньги перечислят США.

"8 января возвращается после каникул Сенат, 9 января — Палата представителей. То есть в любой следующий день может появиться решение", — объяснил он.

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Что касается Евросоюза то, как отметил министр, вопрос по поводу предоставления финансирования тоже почти улажен.

Напомним, 21 декабря стало известно, что в Украине запустили план "Б" для финансирования расходов без внешнего финансирования. Как объяснил министр финансов Сергей Марченко, поскольку поддержка Запада отсутствует, страна будет искать внутренние резервы.

Тем временем глава Национального банка Украины Андрей Пышный рассказал, что неопределенность с международной помощью растет. Он отметил, что это нужно учитывать при разработке планов на 2024 год.