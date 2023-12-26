Південна Корея посилила контроль та розширила експортні санкції проти Росії та Білорусі, – ЗМІ

Нова постанова збільшить загальну кількість позицій продукції у списку до 1 159 з нинішніх 798.

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Уряд Південної Кореї ухвалив рішення посилити експортний контроль щодо Росії та Білорусі. Про це повідомляє Yonhap.

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Сеул значно розширив перелік товарів сотнями позицій, які підлягають відповідним обмеженням. Посадовці змінили список, який регулює експортні обмеження, включно з екскаваторами, акумуляторами та великими транспортними засобами, у відповідь на масштабне вторгнення РФ на територію України.

Південна Корея, згідно з переглянутим положенням про торгівлю стратегічними товарами, додала ще 682 позиції, що стосуються важкої будівельної техніки, авіаційних компонентів, акумуляторних батарей, машин та іншого, до списку товарів, заборонених до відправлення до Білорусі та РФ, згідно з повідомленням Міністерства торгівлі, енергетики та промисловості.

Нова постанова збільшить загальну кількість позицій у списку до 1 159 з нинішніх 798.

Очікується, що на початку 2024 року відповідні зміни набудуть чинності. Для цього потрібно пройти певні проходження належних адміністративних процедур та видання урядом інструкцій для експортерів.

Міністерство заявило, що буде розглядати "виняткові випадки". Це стосується постачання до обох країн в індивідуальному порядку.

Відповідні заходи були застосовані у зв'язку з високою ймовірністю того, що ця продукція може бути використана у військових цілях. Вони не класифікуються як стратегічні товари, які стосуються схеми експортного контролю Південної Кореї.

Нагадаємо, 18 вересня стало відомо, що Південна Корея відправить Україні машини K600 "Носоріг" для роботи з мінними загородженнями. Постачання систем розмінування відбулися після ймовірної збройової угоди Путіна з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Сеул у зв’язку з побоюваннями щодо заходів у відповідь з боку РФ, просив Україну використовувати ці кошти тільки в гуманітарних операціях.