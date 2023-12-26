Санкції у справі: США заблокували понад $3 мільярди на російській біржі

Тим часом росіяни, за даними Центробанку, скоротили вкладення в іноземні цінні папери з 7 мільярдів доларів у лютому 2022 року до 3 мільярдів доларів у листопаді 2023-го.

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Сполучені Штати Америки за допомогою санкцій заблокували понад три мільярди доларів на російській "СПБ Біржі". Про це з посиланням на заяву пресслужби біржі пише видання The Moscow Times.

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"Іноземні цінні папери обсягом трохи більше ніж 3 мільярди доларів заморозили після введення блокувальних санкцій США 2 листопада", — ідеться в заяві біржі.

Як зазначають журналісти, напередодні глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна сказала, що росіяни скоротили вкладення в іноземні цінні папери з 7 мільярдів доларів у лютому 2022 року до 3 мільярдів доларів у листопаді 2023 року.

Після того як "СПБ Біржа" опинилася в "чорному списку", торги на ній були припинені. Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) США випустило ліцензію, дозволивши завершити операції з майданчиком до 31 січня 2024-го.

Водночас 19 грудня "СПБ Біржа" випустила заяву, в якій повідомлялося про проблеми з розблокуванням клієнтських активів. Там зазначили, що американські контрагенти, які мають зв'язок зі США, не хочуть керуватися ліцензією OFAC, оскільки побоюються вторинних санкцій.

Водночас, як ідеться в публікації, біржа планувала попросити OFAC випустити додаткові роз'яснення, які позбавили б її контрагентів ризику порушити обмеження під час виведення активів клієнтів. Для цього майданчик хотів знизити контрольну частку у своєму розрахунковому депозитарії — "СПБ Банку", де обліковуються іноземні папери та кошти у валюті. Після цього банк має підтвердити "відсутність вигоди від розблокування активів для підсанкційної юридичної особи", і звернутися повинен до OFAC, щоб отримати три ліцензії.

Зазначається, що торги на біржі відбуваються тільки за російськими паперами, яких на біржі є меншість. Операції з іноземними паперами на біржі припинено з 2 листопада.

Санкції США проти Росії: що сталося з "СПБ Біржею"

Російський ринок колективних інвестицій втратив доступ до цінних паперів іноземних компаній на тлі санкцій проти інфраструктури РФ, зокрема "СПБ Біржі".

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Так, 2 листопада 2023 року біржа і ще кілька великих російських банків і компаній опинилися під блокувальними санкціями США. Того ж дня торги на майданчику були припинені. Станом на сьогодні торги на біржі відбуваються тільки за російськими паперами, яких на біржі меншість.

Нагадаємо, у грудні Європейський Союз оголосив про введення 12-го пакета санкцій проти Росії. Обмеження набудуть чинності з січня 2024 року. Також нагадаємо, що майже п'ять мільйонів барелів російської нафти сорту "Сокіл" не можуть потрапити на нафтопереробні заводи в Індії через санкції.