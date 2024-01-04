Деякі українці отримають додаткову платіжку за газ: кого це стосується (відео)

У багатоповерхівках проводитимуть технічне обслуговування внутрішньобудинкових газопостачальних мереж. Рахунки за послуги надійдуть протягом десяти днів після виконання робіт, розповіли у профільному підприємстві.

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Мешканці Полтави платитимуть за техобслуговування газових мереж. Про це повідомила речниця підприємства "Полтавгаз" Анжела Сливкіна у коментарі "Суспільному".

Вона зазначила, що підприємство складе графік проведення технічне обслуговування внутрішньобудинкових газопостачальних мереж у багатоповерхівках з 2024 року, тоді як рахунки за послуги надійдуть протягом десяти днів після виконання відповідних робіт.

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"До 5 січня 2024-го року "Полтавагаз" складе відповідні графіки проведення робіт, вони будуть опубліковані на сайті. Будуть і опубліковані вартості робіт по кожному будинку. Роботи по технічному обслуговуванню будуть проводитись раз на 3―5 років", — сказала Анжела Сливкіна.

Що передбачатиме техобслуговування

Сливкіна розповіла, що техобслуговування передбачатиме огляд та перевірку газопроводів, розміщених за межами квартир, обслуговування запірних пристроїв та інше. До техогляду не входитиме ремонт систем газопостачання та їхня заміна, обслуговування лічильників. Раніше це питання було під відповідальністю мешканців будинків. Проте 5 грудня 2023 року НКРЕКП ухвалила договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж, тому цим питанням займатимуться оператори ГРМ.

Оплата за техобслуговування

Вона наголосила, що оплатити вартість робіт можна буде протягом шести місяців одним платежем чи розділити суму на цей період. Якщо в будинку є ОСББ, то це може бути загальна сума, тоді як в іншому випадку її розділять рівномірно між усіма квартирами.

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