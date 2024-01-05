Опалення в Європі: як країни ЄС обходяться без російського газу взимку

Газосховища європейських країн залишаються заповненими необхідною кількістю ресурсу. Так, наприкінці грудня рівень заповненості знизився лише до 86,5%, порівняно з піком у 99,6% у листопаді.

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Країни Європейського Союзу не використають весь накопичений газ для опалювального сезону 2023/2024 через досить теплу зиму. Тому запаси "блакитного палива", найімовірніше, залишаться на рекордно високому рівні, пише агентство Reuters.

Так, за інформацією Gas Infrastructure Europe (GIE), запаси в Європейському Союзі та Великій Британії в останній день 2023 року були на рівні 996 терават-годин (ТВтг), що є сезонним рекордом. Тим часом у Північно-Західній Європі, основній зоні споживання, в останні три місяці 2023 року температура була набагато вищою, ніж зазвичай, тому попит на опалення і використання газу сильно знизився.

Наприклад, як ідеться в публікації, із жовтня до грудня температура в німецькому Франкфурті перевищувала середній показник на 2,3 градуса. А в лондонському аеропорту Гітроу в останні три місяці 2023 року температура повітря була на 1,1 градуса вищою за середню сезонну.

"У грудні по всьому регіону температура була особливо м'якою, що призвело до дуже невеликого скорочення запасів протягом місяця", — пишуть журналісти.

Тож на кінець грудня в газосховищах Європи все ще було 86,5% від накопиченого перед стартом опалювального сезону газу, порівняно з піком у 99,6% у листопаді. Зазначається, що це другий за величиною показник за всю історію і на 15 відсоткових пунктів вищий, ніж середній сезонний показник за десять років. Як ідеться в публікації, навряд чи країни Євросоюзу витратять усі запаси газу до кінця зими.

"Фактично, сховища в ЄС і Великій Британії, ймовірно, закінчать зиму заповненими майже на 54%, з імовірним діапазоном від 42% до 69%", — сказано в матеріалі.

Скільки газу накопичила Україна

У вересні 2023 року голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив, що опалювальний сезон 2023/2024 Україна пройде за допомогою газу власного видобутку, тобто купувати ресурс за кордоном держава не буде. Це можливо, оскільки 2023 року в Україні зробили рекордну кількість нових свердловин. У межах підготовки до осінньо-зимового періоду Україна накопичила понад 15 мільярдів кубометрів газу.

"Цієї цифри достатньо для того, щоб пройти зиму", — сказав Чернишов.

Тим часом ф'ючерси на "блакитне паливо" у США в перші дні січня нового року впали майже на 35%, а ф'ючерси в Європі впали до найнижчого рівня майже за п'ять місяців — 340 доларів за тисячу кубометрів. Усе через аномально теплу погоду яка, як прогнозується, протримається на континенті ще кілька тижнів.