Субсидія на дрова та вугілля: як оформити допомогу взимку та скільки виплатить держава

За даними Мінсоцу, в опалювальному сезоні 2023/2024 одному домогосподарству на купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, виділяють понад 16 тисяч гривень.

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Деяким українцям і 2024 року нададуть підвищену субсидію на дрова та вугілля. Звертатися за оформленням можна в січні та лютому, повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

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Як зазначається, нормативи для опалення житлового приміщення на опалювальний сезон 2023/2024 було збільшено в середньому вчетверо, а граничний розмір субсидії на тверде пічне побутове паливо на одне домогосподарство — у 2,3 раза. Так, цього року одному домогосподарству виплачують 16 234 гривні, тоді як 2023 року розмір допомоги становив 6973 гривні.

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. Усе залежить від доходів сім'ї: що менші доходи, то більшу частину витрат на паливо (у межах нормативу) оплачують українські платники податків або міжнародні партнери. Оформленням субсидії займається Пенсійний фонд України.

"Звернутися до Пенсійного фонду можна кількома способами, онлайн або офлайн", — ідеться в повідомленні.

Як оформити житлову субсидію

Для цього потрібно:

зайти на сайт електронних послуг ПФУ;

електронних послуг ПФУ; натиснути на "Вхід" і авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), зазначити назву акредитованого центру сертифікації ключів, що згенерував КЕП, завантажити файл ключа та ввести пароль;

в особистому кабінеті в розділі "Комунікації з ПФУ" обрати "Заява на житлову субсидію або пільгу" та натиснути "Продовжити";

після цього обрати "Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом";

заповнити поля в онлайн-формі;

у разі подання заяви за фактичним місцем проживання додати скановану копію договору оренди;

натиснути "Сформувати заяву";

перевірити внесені дані та натиснути "Підписати та надіслати до ПФУ".

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Нагадаємо, восени 2023 року Міністерство соціальної політики змінило підхід до затвердження соціальної норми твердого палива для надання пільг і житлових субсидій, виходячи з його теплоємності, а не ваги. Зазначимо також, що з минулого року в Україні діє посилений варіант моніторингу виплат житлових субсидій. Так, органи проводять одразу три етапи перевірки.