"Торгівлю з Росією потрібно скорочувати": Латвія закликала ЄС замінити товари з РФ на українські

Міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе нагадав, що у 2014 році Москва наклала ембарго на деякі харчові продукти з ЄС, тоді як європейські країни не запроваджували подібних санкцій.

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Латвія пропонує запровадити санкції проти російської агропродукції та замінити її українською на європейському ринку. Армандс Краузе, міністр сільського господарства Латвії, запропонував відповідну ініціативу напередодні зустріччю міністрів сільського господарства країн-членів Європейського Союзу в Брюсселі.

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Він зазначив, що було запропоновано обговорити санкції стосовно російської сільськогосподарської продукції. Політик наголосив на здатності ЄС забезпечити спільноту продуктами.

"Ми самодостатні, а це дає дохід для російської військової машини", — сказав він.

Армандс Краузе звернув увагу на необхідність дотримання стандартів виготовлення продукції, яких в Росії не дотримуються. Міністр запропонував замінити російські товари продуктами з України. Він наголосив на тому, певну групу товарів, зокрема соняшникову олію, саме можуть постачати українські виробники.

"Фактично всі харчові продукти, які ми імпортуємо з Росії, ми можемо купувати з України", – сказав Краузе.

Міністр додав, що це дозволить допомогти уряду України фінансувати оборону проти російської агресії. Він нагадав, що у 2014 році Росія наклала зі свого боку ембарго на деякі харчові продукти з Європейського Союзу, тоді як європейські країни не запроваджували подібних санкцій.

Нагадаємо, міністр сільського господарства Польщі заявив, в що ембарго на українську агропродукцію діятиме безстроково. Він застеріг, що завжди реалізує те, що обіцяє. За його словами, переговори з мітингувальниками важливі для напрацювання найкращих рішень.