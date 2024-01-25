Нова грошова допомога: хто з українців може отримати понад 10 тис грн

За даними Мінреінтеграції, українці зможуть отримати не тільки гроші та гуманітарні товари, а й допомогу у відновленні житла.

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В Україні розпочинається реалізація нових заходів підтримки для постраждалих від воєнних дій, які включають у себе надання фінансової допомоги та надання гуманітарних товарів. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Міжнародна організація ACTED планує надавати допомогу громадянам України, які найбільше постраждали від військових дій. Забезпечення допомоги охоплює жителів усіх 24 областей країни (не згадується Крим).

Згідно з умовами, планується надання універсальної фінансової підтримки в розмірі 3 600 гривень на місяць на особу, що виплачується одним платежем у сумі 10 800 гривень. Ця фінансова допомога спрямована на задоволення тримісячних потреб осіб, які постраждали від воєнних дій.

Важливо зазначити, що громадяни України матимуть змогу не лише отримати фінансову допомогу та гуманітарні товари, а й отримати підтримку у відновленні житла. Реалізація проєкту запланована на весь 2024 рік.

На поточний момент виділено кілька категорій громадян, які можуть розраховувати на допомогу, що надається. Зокрема, це жителі окупованих територій.

Також кошти надаватимуться переселенцям з офіційним статусом ВПО. Гроші отримуватимуть і постраждалі внаслідок воєнних дій громадяни.

Нагадаємо, 20 грудня 2023 року віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що 350 тисяч українських переселенців приєдналися до програми "Прихисток", яка передбачає, що людям виділять безоплатне житло.

Також Фокус писав, що в одразу 20 регіонах України з 15 січня триває реєстрація на виплату фінансової допомоги від УВКБ ООН.