Програму "єВідновлення" знову змінили: хто ще з українців отримуватиме компенсацію

Очільниця комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк пояснила, хто тепер зможе скористатися державною програмою та відновити втрачене внаслідок війни житло.

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Громадяни продовжують отримувати компенсації від держави за пошкоджене чи зруйноване внаслідок агресії РФ житло у межах програми "єВідновлення". А з 26 січня 2024 року власники зруйнованих внаслідок російської збройної агресії приватних будинків зможуть подавати заявки, щоби отримати допомогу для будівництва нового будинку на своїй старій ділянці. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

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За її словами, громадяни-власники зруйнованих приватних будинків зможуть:

отримати житловий сертифікат для обміну на квартиру;

або ж отримати гроші, щоби збудувати нове житло.

Українці, які вирішили узяти сертифікати, вже отримують нові квартири, а ті ж, що не хочуть жити у багатоквартирних будинках, зможуть побудувати соб будинок на своїй земельній ділянці.

"Умова одна — відбудувати потрібно на тій же земельній ділянці, де був розташований знищений будинок", — зауважила Шуляк.

Як отримати гроші та для будівництва нового приватного будинку

Для цього громадяни мають:

авторизуватися у застосунку "Дія";

обрати розділ "єВідновлення";

під час вибору типу компенсації обрати варіант "Грошова виплата".

Грошова компенсація надійде на банківську картку "єВідновлення".

Якщо у зруйнованого будинку було декілька співвласників, вони можуть подати як одну спільну заяву, так і кожен окремо. В обох випадках кожен зі співвласників отримує індивідуальну компенсацію. Протягом 30 днів після подання заяв її опрацює комісія місцевої влади.

Щоби скористатися компеснсацією співвласникам потрібно буде припинити право власності на знищений об’єкт та подати повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорту. Кошти компенсації зараховуються двома траншами (50% та 50%), між якими потрібно буде подати проміжний звіт.

Тим часом нагадаємо, що в уряді нещодавно вирішили обмежити площі знищеного житла, на яке виділяється компенсація. Так, відбулися наступні зміни:

не більш ніж 150 кв. м для квартири;

не більш ніж 200 кв. м для будинку садибного типу, садового або дачного будинку.

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До слова, подати заявку на виплати на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості в рамках програми "єВідновлення" тепер можна не лише в застосунку "Дія", але й через ЦНАП та нотаріусів.