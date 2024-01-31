Програму "єВідновлення" очікують зміни: чи допоможе це швидше отримати компенсацію

За словами очільниці профільного комітету Ради Олени Шуляк, відбулися масштабні публічні консультації за участю учасників програми "єВідновлення" та її виконавців, під час яких з'ясували моменти, які потрібно удосконалити чи уточнити.

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У 2024 році комплексну програму "єВідновлення", в рамках якої надається державна компенсація власникам нерухомості за завдані агресією РФ збитки, очікують зміни. Передбачається, що нововведення стосуватимуться у термінах подачі заяв, заборони отримати компенсацію за пошкоджене/зруйноване житло, яке придбали суто заради грошей від держави, та присвоєння різних статусів населеним пунктам, залежно від ступеня їх руйнувань. Про це сказала голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

За її словами, механізми роботи програми "єВідновлення" та її ефективність уважно відстежують. Зокрема, в Україні відбулися масштабні публічні консультації, участь у яких брали учасники та виконавці програми. У ході дискусій були виявлені моменти, які потрібно удосконалити. Наприклад, як зауважила Шуляк, це стосується заяв, які продовжують подавати за три та більше місяців після руйнування, оскільки законодавство станом на зараз не визначає строки подачі.

"На жаль, ми бачили окремі випадки, коли деякі громадяни намагаються використати програму "єВідновлення" заради власної наживи, саме тому важливо заборонити можливість подавати заяви та отримувати компенсацію тим, хто на момент пошкодження житла не були його власниками, а придбали постфактум саме заради компенсації", — розповіла вона.

Удосконалити державну програму також можуть шляхом:

обмеживши розмір пошкодженого житла, який компенсуватимуть;

визначивши статус земельної ділянки під приватним будинком, від права власності на яку громадяни відмовилися, отримавши сертифікат.

Також уряд розглядає можливість змінити строки подачі заяв, а одержувачу компенсації хочуть дозволити не сплачувати пенсій збір під час купівлі нерухомості в обмін на житловий сертифікат "єВідновлення" тощо.

Також зауважується, що українці, житло яких пошкодили або зруйнували, та яке залишилися на тимчасово окупованих територіях, теж хочуть отримувати державну компенсацію. За словами голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, щодо цього питання держава вже працює — у межах пілотного проєкту жителі тимчасово окупованого Мелітополя можуть подавати на компенсацію за зруйноване житло.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін вирішив обмежити площі знищеного житла, за яким сплачуватиметься компенсація. Відтепер вона покриватиме такі площі знищеного житла:

не більше 150 кв. м для квартири;

не більше 200 кв. м для будинку садибного типу, садового або дачного будинку.

Як пояснила Фокусу оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак, площа оселі перевищує норми, встановлені урядом, то решта площі має бути подана у заяві на компенсацію за рахунок репарацій або інших джерел.

Також Фокус розповідав, що з 26 січня власники зруйнованих унаслідок російської збройної агресії приватних будинків зможуть подавати заявки, щоб отримати компенсацію в рамках "єВідновлення" та збудувати житло на старій ділянці.